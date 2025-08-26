唐沢寿明、約7年ぶりのテレ東連ドラ主演決定 若手刑事を指導する特命職員役【コメントあり】
俳優の唐沢寿明が、10月17日から始まるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）で主演を務めることが決定した。
【画像】10月17日スタート『コーチ』原作の書影
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
主人公・向井光太郎（むかいこうたろう）を演じるのは、映画、ドラマなど数々のヒット作で主演を務め、圧倒的な演技力で魅了する唐沢。ドラマBiz『ハラスメントゲーム』（2018年）以来、約7年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
【コメント】
■唐沢寿明（向井光太郎 役）
――ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレ東の連続ドラマへの出演は今回が2回目で、他局よりもゆったりマイペースでやりやすい印象ですね。原作を読んだ上で及川監督と話し合い、おもしろいエンターテインメント作品を作り上げることができるのではないかと思いました。
――ご自身が演じる向井光太郎の注目ポイントや、見どころを教えてください。
僕が演じる向井は少し変わった人で、それをあまり表に出してもいけないので、今回は若い俳優陣とのチームワークが大事だと思っています。若い人たちの見せ場のシーンも多く、彼らにとってもすごくやりがいがあると思います。僕も若い時には、小さい役でも本当に真剣に考えて演じてきたので、そういうことを彼らがしてくれるとうれしいですね。そうするとさらに作品がおもしろくなると思っています。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います（笑）。だけど、他局のドラマよりおもしろい作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！
■堂場瞬一（原作者）
警察小説といえば、「俺の背中を見ろ」的に、先輩が後輩に厳しく捜査のノウハウを伝える話が多い。ただ、令和の時代にそれはどうだろう？『コーチ』は、「先輩」ではなく「教える専門」の人間を描いたものだ。きつい言葉は吐かない。しかし若手を納得させるために言うべきことははっきり言って、方向性を示す。そんな令和流のコーチングを続ける向井光太郎とは何者なのか？
――という話を書き上げてから数年が経つ。その数年の間にも、「人に教える」技術は変化してきたはずだ。映像化されるにあたり、令和のコーチ像がどう描かれるか、楽しみでならない。
■都筑真悠子（プロデューサー／テレビ東京 ドラマ制作部）
「この人がいなかったら今の自分はいない」そう言える出会いは、人生で何度もあるものではないと思います。
向井を見ていると、私にもこんな風にさりげなく、時には厳しく、でも偉そうじゃなく、導いてくれる存在がいたら…！
そう願ってしまいますが、きっとこの物語に出てくる若手刑事たちは向井の救いの手に甘えることなく、自分の力で成長しようとする人たちだからこそ、向井と出会えたのでしょう。そしてまた、向井自身も彼らによって成長させられていく。
刑事ドラマとしてだけではなく、そんな「人と人との出会い」を描き、見てくださった方が次の日を少しでも前向きな気持ちでスタートできるような、そんな作品になったら素敵だなと思います。
