鬼門知らずの巨人・リチャード内野手（２６）が持ち味の長打力で、連勝街道とレギュラー奪取へ加速する。２４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で左中間席上部の映像広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大８号を放つなど、直近６戦４発と絶好調。一塁の定位置をつかみつつある大砲は２５日、チームとともに広島入りし「練習通り試合もできたらいいなと毎日思ってやっているので練習通り頑張りたい」と打ち続けることを誓った。

マツダと言えば巨人にとって鬼門。だが５月に加入したばかりのリチャードに苦手意識は、まったくない。２６日からは広島、阪神とのビジター３連戦の２カード。今季マツダで２勝６敗、甲子園では３勝６敗と苦しむ。「鬼門でしたっけ？ 最初、鬼門ってなんだかわかんなかったですもん」と豪快に笑い飛ばした。しかもマツダでは巨人デビュー戦となった５月１３日に移籍１号を放ち、７月２６日には移籍後初Ｖ打で同球場での今季初勝利に導いた。鬼門どころか、いいイメージが残っている。

“第２の主砲”として存在感は増している。７月８日に昇格してからは徐々に出場機会が増加。岡本が１軍復帰後は一塁で起用され、現在６試合連続で先発出場している。８月はチームトップの５本塁打、１７打点をマークし、主に７、８番打者として抜群の長打力を発揮。「まだまだです」と謙虚に語るリチャードが好調を維持できれば、４番の岡本と下位打線のリチャードによる“Ｗスラッガー”として脅威になり続けられる。

４８試合出場で打率は１割９分５厘ながら、キャリアハイを更新する８本塁打、２６打点。得点圏打率３割２分４厘と勝負強さも光る。連日、打撃指導してくれる阿部監督の期待にも応えたい。「今（打率が）１割台だけど使ってもらっている。僕が監督だったら１割台の選手は使わない。使ってもらっていることに感謝して、やるべきことをやっていきたい」。豪快な一撃で広島の夜を熱く盛り上げる。（宮内 孝太）