É×¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¡£´»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦º°Ìî¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÍ£°ì¤ÎÏ¢µÙ¡×¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ù±ºÌÂçÅê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº°Ìî¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤µ¤ó¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Èµ¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÍ£°ì¤ÎÏ¢µÙ¤Ç²ÈÂ²¤Ç£±Çñ£²Æü¥ë¥¹¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍ·±àÃÏÊ»Àß¤Ç£²Æü´Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢³Ú¤·µ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ù±º²ÈÂ²¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤âÇØ¤¬¹â¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡¢¡¢¡¢°äÅÁ»Ò¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¡¡£±ÈÖ²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º°Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¿ù±ºÅê¼ê¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯£¹·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢£±£¹Ç¯£²·î¤ËÂè£²»ÒÄ¹ÃË¡¢£²£±Ç¯£¸·î¤ËÂè£³»Ò¼¡ÃË¡¢£²£´Ç¯£¸·î¤ËÂè£´»Ò¼¡½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£