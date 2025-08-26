¹Åç¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¡¡µåÃÄºÇÂ¿ÄÌ»»¥Û¡¼¥ë¥É¹¹¿·¤Ø°®¤êÊý¤ò¡È²þ³×¡É¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤ÇÀ¨¤¯¿·Á¯¡×
¡¡¹Åç¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÄÌ»»115¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢º£Â¼ÌÔ¤ÎµåÃÄºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦26Æü¤«¤é¤Îµð¿Í3Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇµåÃÄµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç50»î¹ç¤Ëµß±ç¤·¤Æ26¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÇØÈÖ¹æ43¤¬¡¢Ìö¿Ê¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÆâ¤Ï¡Ö8²ó¤ÎÃË¡×¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¸÷¤ë¡£´û¤Ë3Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢º£Â¼ÌÔ¤¬»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¤Î115¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¡£µÏ¿¹¹¿·¤âÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢Â¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¤ÎÌò³ä¿ë¹Ô¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤ê°ì¾¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ä¾¶á¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç50»î¹ç¤Ëµß±ç¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¡¢26¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1¥»¡¼¥Ö¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÆâÍÆÌÌ¤Î°ã¤¤¤âÎòÁ³¤À¡£58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºòµ¨¤ÎÈïÂÇÎ¨¡¦218¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£µ¨¤ÏÆ±¡¦164¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¶ìÀï¤·¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤ë¡£7·î13Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Á8·î21Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï15»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£¤½¤ÎÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È²þ³×¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ä¾µå¤Î°®¤ê¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡È¿¿¤Ã¥¹¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é·ù¤Êµå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µå¤âÎÉ¤¤µå¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤ÇÀ¨¤¯¿·Á¯¡×
¡¡º£µ¨¤«¤éÄ¾µå¤Î°®¤ê¤ò¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤òË¥¤¤ÌÜ¤ÈÄ¾³Ñ¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¡£°ÊÁ°¤ÏË¥¤¤ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¾»Ø¤ò¤ä¤ä¼Ð¤á¤ËÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Î´Ö¤«¤éµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡×¤È¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬ÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤â³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï5·î²¼½Ü¤«¤é1¥«·îÈ¾¤Ç5ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢7·î¾å½Ü¤Ë2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÊÑ²½¤ò´ü¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤°®¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ï»þ150¥¥íÂæÃæÈ×¤ò·×Â¬¡£»Ø¤Ë¤«¤«¤ëµå¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Åêµå·×Â¬µ¡´ï¥é¥×¥½¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÀ®Ê¬¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ö1»î¹ç¤Î¥ß¥¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Çº£¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏËèÆüÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËµîÇ¯¤ÏÇÈ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤ä¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Àº¿ÀÌÌ¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤¨¡¢¿´µ»ÂÎ¤Ç½¼¼Â´¶¤¬Éº¤¦¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê30»î¹ç¡£ÇØÈÖ¹æ43¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´Ó¤¯¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë