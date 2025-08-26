【MLB】パドレス2ー8ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】大谷、豪快変態弾→松井裕樹がドン引き

8月24日（日本時間8月25日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平に手痛い一発を浴びたパドレス・松井裕樹の“被弾リアクション”が話題となっている。

9回・1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷に対し、この日の4番手としてマウンドに上った松井は、初球、外角高めに投じた約132km/hのスライダーで見逃しを誘ってストライクを先行させた松井は、続く2球目、外角いっぱいのところに決まる132km/hのスライダーでファウルを打たせてカウント0-2と大谷を追い込むことに。3球目、外角高めいっぱいに投じた149km/hの直球はストライクを取ってもらえずカウント1-2。この“3球勝負”で仕留め損なったことが響く形で、4球目、外寄り高めのボールゾーンへと投じた134km/hのスプリットをファウルにされると、勝負の5球目、松井が投じた真ん中高め、ボールゾーンへの151km/hの直球を、大谷は待ち構えていたかのように一閃。

伸び上がり、高めの球に覆い被せるようなパワフルなスイングで放たれたこの一打は、打った瞬間に着弾を確信させるかのような右方向への豪快な大飛球となったが、打たれた松井は一瞬、驚いたようなリアクションとなった後で、即座に被弾を覚悟したのか、なんともいえない表情でマウンド上に佇み、打球の行方を見守ることとなった。その後、すぐさま打球は右中間の深いところへと着弾し、チームに貴重なダメ押し点をもたらす今季第45号アーチとなったが、大谷によるこの一発と、松井の被弾リアクションにファンからは「ドン引き」「そりゃビビる」「なんで打てた？」「変態打ち」「やっちまった感」「3球目ストライクだったら…」「今年は完璧に抑えてたのに」「複雑な気分だな」いった様々な反響が巻き起こることに。

大谷vs松井といえば、今季は過去4打席の対戦で0安打2三振と、完璧に松井が抑えていたために、この一発がはからずも今季の初安打に。しかもウィニングショットとして投じた渾身のストレートを上手く捉えてのアーチとあって、打たれた松井にとっては、点差のある場面での被弾ではあるものの、なかなか手痛い一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）