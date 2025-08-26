¡Ö¥¹¥Þ¥Û2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¾òÎã°Æ¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡¡»ÔÌ±¤Î»¿ÈÝ¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï°ìÆü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾òÎã°Æ¤¬°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ÎµÄ²ñ¤Ë25Æü¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´»ÔÌ±¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¤³¤Î¾òÎã¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤«¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¹¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Özero¡×¤Ï25Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÎÙ¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê18¡Ë¡ÖÀè½µ¡¢¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤Î¾òÎã¡Ê°Æ¡Ë¤Ã¤Æ¡×
°ìÆü¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê18¡Ë¡Ö13»þ´Ö¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¡ÊQ.¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÅÚÍËÆü¡Ê23Æü¡Ë¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤«¤âYouTube¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ÈÄ«¡¦Ìë¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ä¡£
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê19¡Ë¡Ö¡ÊQ.°ìÆü¤Î»þ´Ö¤Ï¡©¡Ë24»þ´Ö¡£¡ÊQ.24»þ´ÖÃæ¡©¡Ë18»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÆü¡¢³°½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê19¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈTikTok¤È¤«Ä¹»þ´Ö¡¢¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤¬¤µ¤¨¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×
¤â¤Ï¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¡£¤½¤Î¡Ö»ÈÍÑ»þ´Ö¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÌÀ»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÈÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤ò°ìÆü2»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤òÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÆü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÍ¾²Ë»þ´Ö¡×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¦ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ä²È»ö¤Î»þ´Ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌÜ°Â¡×¤Ç¡¢°ãÈ¿¤Ø¤ÎÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬»È¤¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÌÜ°Â¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÌ¤À®Ç¯¤Ï¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Özero¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±60¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾òÎã°Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌÀ»ÔÌ±¡ÖÀäÂÐÈ¿ÂÐ¡£¤¤Î¤¦¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ4»þ´Ö¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢2»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê20Âå¡Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¶á¤¤¡£¡ÊQ.²¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡Ë5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£5»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤«¤Í¡×
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ê40Âå¡Ë¡ÖÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»¿À®¡£3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¨¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¿´ÇÛ¡×
¡Özero¡×¤¬Ê¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿60¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»¿À®15¿Í¡¢È¿ÂÐ38¿Í¤È¡¢È¿ÂÐ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤7¿Í¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡¦¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢»¿À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤È»Ô³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë90·ï¤Û¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬»Ô³°¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤¬È¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¾òÎã°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡»ÔÄ¹¤Ï¡Ä¡£
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡¦¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´½»Ì±¤¬¼«Ê¬¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤À¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾òÎã°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×
Äó½Ð¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡£»Ô¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬3»þ´Ö¤ä4»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ¿ÂÐÇÉ¡É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾òÎã°Æ¤Î¼ñ»Ý¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÀ»ÔÌ±¡Ö»ëÎÏ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¸«¤è¤¦¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×
º£²ó¤Î¾òÎã°Æ¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Ë¹áÀî¸©¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¹áÀî¸©¥Í¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥à°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¾òÎã¡×¤Ç¤¹¡£18ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÏÊ¿Æü°ìÆü1»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï90Ê¬¤Þ¤Ç¤ò¾å¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«25Æü¡¢¡Özero¡×¤¬¸©¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£
¹áÀî¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¡ÖÄê´üÅª¤Ë¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Øµ¬À©¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÌÜ°Â¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
³ÆÃÏ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìËÌÂç³Ø¤Îºç¹ÀÊ¿½õ¶µ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òºî¤é¤»¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤â¼«¤é¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Ç¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾òÎã°Æ¤ÏÍè·î22Æü¤ËºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢10·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î25ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë