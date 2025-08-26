モロゾフのハロウィーン2025♡限定チョコやクッキーで秋を楽しもう

1976年からハロウィーン商品を展開してきたモロゾフ。今年も、秋を盛り上げる限定スイーツが勢ぞろいしました。かわいらしいキャラクターパッケージや遊び心のある仕掛けに加え、手土産やプチギフトにもぴったりなバリエーションは必見♡全国のモロゾフ店舗で2025年9月1日～10月31日までの期間限定で発売されます。

遊び心あふれるパッケージと限定スイーツ

ハロウィーン ミルクチョコレート（207ｇ入）

今年新登場するのは「ハロウィーン ミルクチョコレート（207g入）」1,080円（税込）。おばけや魔女などが描かれた個包装がSNS映え間違いなし♪

ハロウィーンナイト（19個入）

また、リニューアル商品「ハロウィーンナイト（19個入）」1,188円（税込）は、箱を開けながら物語を楽しめるユニークなお菓子です。

ミートントリート ポーチ（シルバー）

ミートントリート ポーチ（ブラック）（11個入）

かわいいクローニャをモチーフにした「ミートントリート ポーチ」もシルバーとブラックの2色展開で、価格は990円（税込）と1,045円（税込）。

お菓子を食べた後もポーチとして使えるのが嬉しいポイントです。

ギフトにぴったりな缶入りや詰め合わせ

ハロウィーン ファヤージュ（12個入）

ハロウィーンサプライズ（ファヤージュ）（6個入）

ハロウィーンサプライズ（チョコレート）（8個入）

ハロウィーンサプライズ（クッキー）（13個入）

手土産におすすめなのが「ハロウィーン ファヤージュ（12個入）」1,188円（税込）や「ハロウィーンサプライズ」シリーズ。

クッキーやチョコレートが詰まった限定デザイン缶は702円（税込）からと手に取りやすく、贈り物にもぴったりです。

ジャック オ ランターン（11個入）

クローニャ ランターン（7個入）

また、定番人気の「ジャック オ ランターン（11個入）」756円（税込）や「クローニャ ランターン（7個入）」810円（税込）は、季節感あふれる容器でハロウィーン気分をさらに盛り上げてくれます。

トリック オア トリート（アソート（13個入））

トリック オア トリート（ミルクチョコレート（61g入））

トリック オア トリート（クッキー＆ミルクチョコレート（9個入））

さらに「トリック オア トリート」シリーズは1袋378円（税込）、3袋で1,080円（税込）とプチプラで、友人へのちょっとしたプレゼントにも最適です。

秋の定番イベントをお菓子で彩って

49年の歴史を持つモロゾフのハロウィーンスイーツは、大人も子供も笑顔になれる魅力がいっぱい。今年は、新作やリニューアル商品に加え、贈り物や自分用に楽しめる幅広いラインナップが登場しています。

秋のイベントを華やかに彩るモロゾフのお菓子で、ハロウィーンのひとときをもっと特別にしてみてはいかがでしょうか♡