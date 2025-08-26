岡田結実（25）が25日、インスタグラムを更新し「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました。私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」と、父の、ますだおかだ岡田圭右（56）と食事したと報告。「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！

夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と、今年3月に結婚した夫が撮った、一方が正面を向けば、もう一方は背中を向いた、父娘ツーショットを公開した。

岡田は「好感度上がる写真を上げてくれ！好感度は大事やねん！と頼まれたのもここで暴露します。笑 11月12月にある私の初舞台も来てねって言ったら行けたら行くわという関西人あるある発言された事もここで暴露します。笑来てね」と、父へのリクエストを明かした。そして「お父様の芸風は国宝ですよね！もう！っていうのを2日前に、国宝見て影響受けてた夫が父親に言ったら、『せやねん！もう俺の芸は国宝になるなぁ！！』って否定しないでドヤ顔で言ってた事もここで暴露しときます。笑笑」と、夫と父とのトークも明かした。

父への結婚報告については「色んな方に直接結婚報告したの？と直接やDMで尋ねられすぎて正直めんどくさかったのでここでご報告します笑(主に知らない人から謎に聞かれる ありがたいけどね)おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」と、祝福されたと明かした。