元モーニング娘。で、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が25日、インスタグラムを更新。家族旅行を報告した。

紺野は「夏の思い出 北海道はもう夏休み明けました!」と報告し「長女は早め早めに宿題やってたけど長男はぽけっとしてたみたいで昨日は親も宿題スイッチを入れるのに必死だった、、」と子どもたちの様子をつづった。

17年に日本ハム杉浦稔大投手（33）と結婚した紺野は「夏が終わる前にいろいろ今年の夏の記録!パパ、シーズン中唯一の連休で家族で1泊2日ルスツに行ってきました!遊園地併設で2日間子供たちも、大人も楽しんできました」と家族旅行を報告し、その様子を公開。家族で休暇を満喫するほほ笑ましい様子をアップした。

「ゴンドラにも乗ったりダニエルバンドのちょっとレトロな雰囲気とかもほっこりしました」と感想もつづった。

この投稿にフォロワーからは「旦那様イケメンですね。かっこいい」「理想の家族です」「本当にほっこりする明るくて素敵なファミリーですね」「杉浦家族のほっこりな雰囲気が大好きです」とコメントが寄せられている。