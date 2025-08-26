ダウ平均は反落 エヌビディアの決算を控える中、ＩＴ・ハイテク株への警戒感も＝米国株概況
NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 45282.47（-349.27 -0.77%）
S＆P500 6439.32（-27.59 -0.43%）
ナスダック 21449.29（-47.25 -0.22%）
CME日経平均先物 42575（大証終比：-195 -0.46%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。先週のパウエル議長のジャクソンホールでの講演を受けて、金曜日の米株式市場は急伸していた。一部では早期利下げに消極的な姿勢を堅持するとの見方も出ていただけに、市場には安心感が広がっていたようだ。短期金融市場では９月ＦＯＭＣでの利下げ確率が８４％に上昇し、講演前の７０％から戻している。
ただ、本日はその上げを戻す展開。高値警戒感は根強く、ＩＴ・ハイテク株のバリュエーションの割高感を指摘する向きも少なくはない。その意味では今週のエヌビディア＜NVDA＞の決算が１つの山場になるとの指摘も出ている。
一部からは「ＩＴ・ハイテク株から景気循環株やバリュー株へのローテーションが進む可能性がある。利下げサイクル開始への期待が高まれば、このモメンタムはさらに続くだろう」といった声も聞かれる。ただ、本日のＩＴ・ハイテク株は買いが出ている。
また、今週は金曜日に７月のＰＣＥ価格指数の発表も予定。ＦＲＢが重視するインフレ指標だが、コア指数は前年比２．９％が予想され、６月の２．８％から加速が見込まれている。
コインベース＜COIN＞やＭＡＲＡ＜MARA＞など仮想通貨関連株が下落。ビットコインに戻り売りが強まっており、一時１１万ドル台に下落する場面も見られた。先週金曜日のパウエル議長の講演を受けた上げを土日を含めた３日間で失っている。先週金曜日に約４年ぶり最高値更新となったイーサも失速。
米清涼飲料のキューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞が大幅安。欧州のコーヒー会社ＪＤＥピーツを１５７億ユーロで買収することで合意した。苦戦が続くコーヒー事業のてこ入れを図る。
アパレルのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を従来の１１ドルから１０ドルに引き下げた。
家具関連株が下落。トランプ大統領が家具輸入に対する大規模な関税調査を発表。大統領は声明で「今後５０日以内にこの調査は完了し、米国に輸入される家具には、まだ決まっていない税率で関税が課されることになる」と述べた。
光通信機器のファブリネット＜FN＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を３４５ドルに設定した。
バイオテクノロジーのダイン・セラピューティクス＜DYN＞が上昇。アナリストが投資判断を「強い買い」に引き上げ、目標株価を従来の３１ドルから３５ドルに引き上げた。先週末終値よりも１７８％高い水準。
シャープス・テクノロジー＜STSS＞が急騰。大型の資金調達を発表した。４億ドル超の私募形式による増資を発表した。１６社以上が募集に応じる。
エア・テスト・システムズ＜AEHR＞が急伸。一時２０２４年１月以来の高値を付けた。同社は半導体のテストおよびバーンイン装置を供給しており、主要顧客であるＡＩプロセッサ企業から、超高出力パッケージ部品バーンインシステム「ソノマ」を追加で６台受注した。
ライフサイエンスのアクソジェン＜AXGN＞が下落。同社の末梢神経再建用の生体移植材「アバンス・ナーブ・グラフト」に関する生物製剤承認申請（ＢＬＡ）について、ＦＤＡが審査を３カ月延長し、決定予定日が１２月５日に先送りされた。
