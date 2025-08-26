8月26日（火）の「相席食堂」は、夏の暑さを吹き飛ばせ！背筋も凍る恐怖の旅人が相席旅に出る「こわ～い相席」を放送する。

夏の花火で知られる新潟県長岡市は全国有数の枝豆の産地。そんな街にやって来たのは、たけし軍団一の武闘派で最恐の男と言われるつまみ枝豆。

©ABCテレビ

駅前を散策すると、早速、霊感話を始める枝豆。「たけしさんも霊感のある人」と、ビートたけしの臨死体験談を紹介する。バイク事故の後、ほとんどの医者がもう駄目だと匙を投げたたけしがこの世に帰って来ることができたワケとは？

©ABCテレビ

折しも、長岡市では「世界えだまめ早食い選手権」が開催。１００秒間でえだまめをどれだけ食べられるかを競う大会だ。参加を促すディレクターに枝豆は「その場のかませ犬みたいなことはやんない！」と断固拒否。その代わりに、枝豆農家さんの畑に行くことに。

©ABCテレビ

実は、今回のディレクターは千鳥に“埋め師”と名付けられた女性。前回、担当したロケでジェラードンのアタック西本を畑に埋めてスベらせたことから千鳥に注目された。そんな彼女が枝豆に「枝豆畑に埋まって欲しい」と打診。すると枝豆は「本気で言ってんの？意図が分からない」と難色を示す。若手ならいざ知らず、大ベテランの枝豆だけに千鳥も諦めモード。食い下がる“埋め師”と“最恐の男”がガチ揉め！？そして、まさに“アウトレイジ”な事態に…！？

©ABCテレビ

この日はほかにも、“事故物件住みます芸人”の松原タニシが、やなせたかしゆかりの高知県南国市で、人を死に追いやると言われている亡霊“シチニンミサキ”の謎を追う！ たどり着いた衝撃の真相とは…！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。26日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。