2025Ç¯8·î¡¢¿À¸Í»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½÷À»¦³²»ö·ï¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤ÎÅµ·¿Áü¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ëÈó¾ï¤ËÆÃ°Û¤Ê»ö·ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤«¤éµó¤²¤é¤ì¤ë¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°¤À¡£
¡¦ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþºß½»¤À¤¬¡¢»ö·ïÁ°¤Î3Æü´ÖÈï³²¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¶áÎÙ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÂà¼ÒÄ¾¸å¤«¤éµ¢Âð¤Þ¤Ç¿ô½½Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¦ÈÈ¹Ô¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶§´ï¤ò¸½¾ì¶á¤¯¤Ë°ä´þ¤·¡¢ÅÌÊâ¤Ç¿·¿À¸Í±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþÊýÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÈ¯¸«¡¢³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿
¡¦³ÎÊÝ¤ÎºÝ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï±üÂ¿Ëà±Ø¤«¤é¿ô¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿
¡¦Èï³²¼Ô¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦3Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¿À¸Í»ÔÆâ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
ÈÈºá¿´Íý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÆ°µ¡¤ÈÇØ·Ê
¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ïÁ°¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢3Ç¯Á°¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¶öÈ¯À¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÈ¿ÉüÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤«¤é¤Ï¡¢À¸³èº¤µç¡ÊÌó300Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¡Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ø¤ÎÁ°Îò¤Îµõµ¶¿½¹ð¡¢ÆÃ°Û¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ê£¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤é¸½»þÅÀ¤ÇÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÈÈºá¿´Íý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆ°µ¡¤ÈÇØ·Ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤äÇÛ¶ö¼Ô¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤ÎÌÌ¼±¤¢¤ë´Ø·¸¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÈÈºá¾ðÀª¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ë²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÆÂ²´Ö¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ·ï¤¬¡ÖÌÌ¼±¤Ê¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Åý·×¾å¤Î´õ¾¯»öÎã¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÈÈºá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢McEwan¤é¡Ê2009¡Ë¤Î¥á¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¡¢Mullen¤é¡Ê2009¡Ë¤Î¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¥ê¥¹¥¯¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë½ÎÏ²½¤ò¶¯¤¯Í½Â¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¡×¡Ö²áµî¤ÎÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎË½ÎÏÎò¤ä¶¼Ç÷¹Ô°Ù¡×¡ÖÀº¿À¾ã³²¡×¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦ÌôÊª»ÈÍÑ¡×¡ÖÈÈºáÎò¡×¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»¦³²¤äË½ÎÏ¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤ë°¼Á¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆ°µ¡¤Î²¾Àâ¤È¤Ï¡©
¡Èó¿ÆÌ©¡¦µ¡²ñÁªÂò·¿Ë½ÎÏ
ÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¡Öµ¡²ñÁªÂò·¿Ë½ÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£ÈÈ¹Ô¤ÏÅöÆü¤Î¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢Èï³²¼Ô¤òÀÈ¼å¤ÊÉ¸Åª¤È¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤è¤ëÄ¹»þ´Ö¤ÎÈø¹Ô¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¡¢¶§´ï·È¹Ô¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤ÎÂ¨»þÆ¨Áö¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¶öÈ¯À¤¬Äã¤¯¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·×²è¤µ¤ì¡¢µ¡²ñ¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÈ¹ÔÁ°¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬²áµî»ö·ï¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¹ÔÆ°·÷¸ÇÄê²½¤ò¼¨¤¹¡£ÈÈºá¼Ô¤¬´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇºÆÈÈ¤ò¹Ô¤¦·¹¸þ¤Ï¡¢ÃÏÍýÈÈºá³Ø¡ÊBrantingham & Brantingham, 1993¡Ë¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¤Ë¤â¤½¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Æ¨Áö·ÐÏ©¤Ê¤ÉÃÏÍý¤ËÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¢¥°¥ê¡¼¥ô¥¡¥ó¥¹¶îÆ°¡ÊÀ¸³è¥¹¥È¥ì¥¹¤Î³°Åª¹¶·â¡Ë
ÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÐºÑÅªº¤µç¤ä¼Ò²ñÅªÉÔÅ¬±þ¡¢¸ÉÎ©¤Ê¤É¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÌµ´Ø·¸¤ÊÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äÅ¨°Õ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëËýÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ç¤¢¤ë¡£Agnew¡Ê1992¡Ë¤Î°ìÈÌ²½¥¹¥È¥ì¥¤¥óÍýÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÉé¤Î´¶¾ð¤òÇÞ²ð¤·¡¢Ìµ´Ø·¸¤ÊÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¹¶·â¹ÔÆ°¤ËÅ¾²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¸ÉÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ë½¼«´þ¤Ë´Ù¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤«¤é¶§°ÈÈºá¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µëÍ¿¤ÎÁ°¼Ú¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅªº¤µç¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸Î¶¿¤ò±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸ÉÎ©¤Î¤Ê¤«¤ÇÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔÅ¬±þ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ·ï¤ÎÂÖÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¶§´ï¤Î°ä´þ¡¢ÌÜÎ©¤Ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Ìµ·×²è¤ÊÆ¨Áö¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Ï¡¢ÂáÊá¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¼Î¤ÆÈ¤Ê·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²¾Àâ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¡£
Á°²óµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Î½èÈ³¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
£ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´í¸±ÈÈºá¼Ô¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë
²áµî¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¤ÎÂáÊáÎò¡¢ÀÕÇ¤ºÇ¾®²½Åª¶¡½Ò¡Ê¡Ö»¦°Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ø¤Îµõµ¶¿½¹ð¡ÊÁ°Îò¤Î±£Æ¿¡Ë¡¢±üÂ¿Ëà¤Ø¤ÎÆ¨Áö¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ë½ÎÏºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹Åµ·¿Åª½ê¸«¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²áµî¤Î»ö·ï¸½¾ì¶á¤¯¤òºÆË¬¤·¡¢Æ±¼ï¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÅÀ¤Ï¡¢¶öÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÈÈ·¹¸þ¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊDouglas & Hart, 2013¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤ï¤á¤ÆÈ¿¼Ò²ñÀ¡¢¶§°À¤Î¹â¤¤¿ÍÊª¤¬¡¢»þ¤òÃÖ¤¤¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢È¿¼Ò²ñÅª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¤ò±®¤ï¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°²ó¤Î»ö·ï¸å¤Î½èÈ³¤äÆÃÊÌÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ÀÅª¥µ¥Ç¥£¥º¥àÅªÆ°µ¡¤Î²ÄÇ½À
¡Ö»¦³²¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀÅª¶½Ê³¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÀÅª¥µ¥Ç¥£¥º¥àÅª»¦¿Í¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÀÅªËþÂ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¡¢¸½¾ì¡ÊÈï³²¼Ô¤Îµï¼¼¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Î»ÄÎ±¡¢°äÂÎÂ»²õ¡¢Àº±Õ°äÎ±¤Ê¤É¤¬Åµ·¿½ê¸«¤È¤µ¤ì¤ë¡ÊRessler et al., 1988¡Ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃû¸õ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²áµî¤ÎÈÈ¹ÔÃÏ¤òºÆË¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢²áµî¤ÎË½ÎÏÂÎ¸³¤ò¡ÖºÆ¸½¡×¤¹¤ë¿´ÍýÅªÍ×ÁÇ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£Á°²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÂð¤ËÄ¹»þ´Ö»ÄÎ±¤·¡¢¹¥°Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿ºÝ¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÅª²÷´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢´í¸±¤ÊÀÅª¥µ¥Ç¥£¥º¥à¤ÎÂ¸ºß¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Mokros¤é¡Ê2014¡Ë¤Ï¡¢ÀÅª¥µ¥Ç¥£¥º¥àÅª»¦¿Í¼Ô¤Î°ìÉô¤Ë¡¢²áµî¤Î¹Ô°Ù¤òÈ¿Éü¡¦ºÆ¸½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅªÆ°µ¡¤ò¼çÍ×²¾Àâ¤È¤¹¤ëº¬µò¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍúÎò¡ÊË½ÎÏ¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¡¢»¦³²¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸¡º÷¡Ë¡¢²áµî¤ÎÀË½ÎÏÎò¡¢Àº¿À²ÊÉ¾²Á¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ¨Áö¹ÔÆ°¤«¤é¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
±üÂ¿Ëà¤Ç¤ÎÈ¯¸«»þ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï±Ø¤«¤é¿ô¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÊâ¤¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢·×²èÀ¤ÈÌ¤½Ï¤µ¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¿´Íý¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤«¤éÄ¾¤Á¤ËÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤ËÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï·×²èÀ¤ä¹çÍýÀ¤¬±®¤ï¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºáÄ¾¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿´ÍýÅª¶ÛÄ¥´¶¤ä¶½Ê³¤¬»ýÂ³¤»¤º¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎäµÑ´ü¡×¡ÊÈÈ¹Ô¸å¤Î´¶¾ðÊ¿Ã³²½¡Ë¡¢ºá°´¶¤ä¶¦´¶À¤Î·çÇ¡¡¢ÌäÂêÂÐ½èÇ½ÎÏ¤ÎË³¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¾ì½ê¤ò¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·×²èÀ¤Î¤Ê¤µ¤ÎÈ¿±Ç¤«¡¢¼«»¦¤¹¤ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢È¿¼Ò²ñÀ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£·¹¸þ¤ä¾×Æ°ÅýÀ©ÉÔÁ´¤È¤â°ìÃ×¤·¡¢ËÜ·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Í×°ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇËÜ·ï¤Ï¡¢Èó¿ÆÌ©¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÁªÂò·¿Ë½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡¢À¸³èº¤µç¤ä¼Ò²ñÅªÉÔÅ¬±þ¤Ë¤è¤ëÅÜ¤ê¡¢²áµî¤ÎË½ÎÏ·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆÈÈ·¹¸þ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅªÆ°µ¡¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÝÎ±¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤äÀº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤òÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÏÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿¤«¡©
ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤ÊÆÃ¼ì»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Èï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½ËÉ¤¬¤¤ï¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎËÉÈÈÀß·×¡Ê´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î»à³ÑÇÓ½ü¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÂ¿½Å²½¡Ë¡¢µ¢Âð»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Ë½ÎÏ´û±ý¼Ô¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢À¸³èº¤µç¤äÀº¿À·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤¹¤ë»ÊË¡¡¦Ê¡»ã¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤äÊÝ¸î´Ñ»¡¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÆâ½è¶ø¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸åËÜ·ï¤ÎÆ°µ¡²òÌÀ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¡¢Àº¿À´ÕÄê¡¢²áµî»ö°Æ¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À¤Ï¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£ÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÆ°µ¡²òÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤º¤ê¤ÎÃ×»àÅªË½ÎÏ¤ÎÍ½ËÉºö¤Ë»ñ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¸¶ÅÄ Î´Ç· ¡§ ÃÞÇÈÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë