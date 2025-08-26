µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡ÆüÊÆ200¾¡¥Þ¥Ä¥À¤Ç·è¤á¤ë¡ª¥ä·³»þÂå¤Î²¸¿Í¡¦¹õÅÄ¤ÎÆ»¡¡°Î¶ÈÌÜÁ°¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è²÷µó¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï25Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÄ´À°¤·¡¢28Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î14Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÇî¼ù»á¡Ê50¡Ë¤â16Ç¯7·î23Æü¤ËÆ±¤¸¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±200¾¡¤òÃ£À®¡£²¦¼ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤ÏÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Ä¾µå¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É·×33µå¤ò»î¹çÆ±ÍÍ¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Õ»ö¤¹¤ëµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö200¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²¦¼ê¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¡£ºòµ¨³ÚÅ·¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤Î0¾¡¡¢º£µ¨¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤â¶ì¤·¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£5·î2Æü¤«¤é3¥«·îÂ³¤¤¤¿2·³Ä´À°¸å¤Ï¡¢5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç140Æü¤Ö¤ê¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿Á°²ó21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ò´Þ¤á¡¢3»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦15¤ÈÃå¼Â¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤ÏÄÌ»»4»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦25¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î23Ç¯6·î14Æü°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹Åç¤È¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿5·î1Æü¤Ë3²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡±ï¤â´¶¤¸¤ë¡£14Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ»á¤Ï¹Åç¤ËÉüµ¢¤·¤Æ16Ç¯7·î¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î°Î¶È¤ò¥Þ¥Ä¥À¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤«¤é13¾¡5ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Î¢¤Ë¤ÏÆ±»á¤Î½õÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ë²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤±¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÀ¨¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬ÆüÊÆÄÌ»»429ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¡×¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë