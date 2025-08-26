º£ÅÄÈþºù¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤Ö¤Îµ°À×¡¡ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ã¤Èµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï2ÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤â½ÅÍ×ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡©¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¾ºî¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄÈþºù¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¡¦¤Î¤Ö¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¡¦¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ä¡È±¿Ì¿¤Î¿Í¡É¡¦¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£Ìò¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Èºâ»º¡É¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¤Î¤Ö¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¡×
――»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£ÅÄÈþºù¡Ê°Ê²¼¡¢º£ÅÄ¡Ë¡§¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï»£±Æ¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤Ö¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÅÙ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬É½¾ð¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£ÅÄ¡§»£±Æ¤ÏÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤Î»þ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤È¤ªÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢»ÙÅÙÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÃëµÙ·Æ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
――¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Æ¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£ÅÄ¡§¤â¤¦Ìò¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Çº¤ó¤À¤ê¡¢ÎÞ¤·¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ïºâ»º¤À¤·¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï2ÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÃæÅçÊâ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ×¤Î¼¡Ïº¤¬Âè13½µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Ïº¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¡¢¤Î¤Ö¤¬¸½Áü¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌ¾¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¼«ÂÎ£²½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¼¡Ïº¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤³¤È¤ò¸½Áü¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¼ã¾¾²È¤Î¤ª²È¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
――¼¡Ïº¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¶Ë¤á ¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ì ÀäË¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢Â®µ¤Ç¤Î¤Ö¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§¤Î¤Ö¤¬¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Áö¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ö¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»Ò¤Ï¡¢¸å¤Ë¤Î¤Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§Å´»ÒÀèÀ¸¤ÏÍò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤Î¤Ö°Ê¾å¤Î¥Ï¥Á¥¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¡¢ÅÚº´ÊÛ¤Ç¡£»ä¤¬½é¤á¤ÆÅÚº´ÊÛ¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¤º¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ´»ÒÀèÀ¸¤Ï¹âÃÎ¿·Êó¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢¸·¤·¤¯¤â¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¡üËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ã¤Èµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×
――¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÏÀïÁè¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè13½µ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§ºÆ²ñ¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¿ó¤ÏÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Î¤Ö¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬ー¤Ï¤¤¤«¤ó¡ª¡×¤È¿ó¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¼¡Ïº¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤¬¤É¤óÄì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¿ó¤¬²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ó¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤µ¤é¤Ã¤Èµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Çµï¡áµå¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¼«¿È¤ò¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2¿Í¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤³¤³¤ò¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤òÅê¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È°Â¿´¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥Ã¥ÁÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤éÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖµ÷Î¥¤Î¶á¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¿®Íê´Ø·¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――Âè18½µ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤âÂè¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¡§ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡ËÀèÀ¸¤Ë¡Öº£¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Æó¿Í¤ÎÆ»¤¬¸ò¤ï¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤Æ»¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿»þ¤Ë¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤ä¤Ã¤È°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¿ó¤ò¸«¼é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
