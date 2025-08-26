¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï¡¡3Ç¯Á°¤Ë¤âÊÌ¤Î½÷ÀÂÔ¤ÁÉú¤»¡¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´í¸±¤È¤Ï
¿À¸Í»Ô¤Ç24ºÐ¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÈï³²¼Ô½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¤½¤Î¤ª¤è¤½10ÉÃ¸å¤Ë¤Ï¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥º¥Ü¥ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÃË¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊâ¤¯½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ª¤è¤½10ÉÃ¸å¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¡¢Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£»ö·ïÄ¾Á°¤ÎÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¿¦¾ì¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÕ¶á¤ÎÊÌ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¸å¡¢À¾¸µÄ®±Ø¤Ë¹Ô¤¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¡£ÉÕ¶á¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÊÌ¤ÎÏ©Àþ¤Ç¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤âÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤â¸å¤í¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿¦¾ì¤«¤é¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤ò50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Önews zero¡×¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÈø¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ª¤è¤½10ÉÃ¸å¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯Â®¤µ¤òÊ¬Â®80¥á¡¼¥È¥ë¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Î13¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸å¤í¤òÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ö³Ö¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë»þ¤Ë¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÁÜ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÄÌ¤ê¤âÂ¿¤¤¿À¸Í¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Î¡ÈÈø¹Ô¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÌÄ³¤Ã£Ç·»á¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÄ³¤Ã£Ç·»á
¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£¤¿¤À¼Ò²ñÀ¸³è¤òÊ¿²º¤Ë±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
50Ê¬°Ê¾å¡¢½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
ÌÄ³¤Ã£Ç·»á
¡Ö¼«Âð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤¯´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÈÈ¹Ô¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¤À¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¸å¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤ÎÄ¾Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¤Þ¤¸¤ê¤Î¹õÈ±¤Î¿ÍÊª¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤ÂÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»þ¡¢»ö·ïÁ°¤ÈÉþÁõ¤äÈ±·Á¤ÏÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ª¤è¤½12Ê¬¸å¡£¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¿§Åô¤ò¤Ä¤±¤¿ÁÜºº¼ÖÎ¾¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡¢»ö·ïÁ°¤ÎÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¼ÒÄ¹
¡Ö8·î17Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç²ÆµÙ¤ß¡¦¤ªËßµÙ¤ß¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ýÉü¤Î¿·´´ÀþÂå¤â²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢Î¤µ¢¤ê¤·¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¤È¡£¾Ð´é¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¼Ò°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö·ï¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªËßµÙ¤ß¤ÎºÇÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÅìµþ¤«¤é¿À¸Í»ÔÆâ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¼ÒÄ¹
¡ÖÀ³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤¦¤Á¤Î¼Ò°÷¤ß¤ó¤Ê¤È¤âÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤âÄ«¤Î°§»¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·25Æü¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î²áµî¤ÎÂáÊáÎò¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¼ÒÄ¹
¡Ö¡ÊºÎÍÑ¤¹¤ëºÝ¡Ë¸ýÆ¬¤ÇÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂáÊáÎò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ç¤·¤¿¡£ÍúÎò½ñ¤Ë¤â¤Ê¤·¤È¤«²¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¿À¸Í¤ÇºÆ¤Ó½÷À¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô
¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï½»¿Í°Ê³°Æþ¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡ÖÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ê¤Î¤ÇÃæ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤È¤Æ¤â´í¸±¡×
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥É¥¢¤ÏÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¡¢º£¤°¤é¤¤¤Î·ä´Ö¤Ç¤âÃæ¤Ë¿¯Æþ¤Ç¤¤ë¡×
µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æþ¤ê¸ý¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡©
»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡Ö¸å¤í¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉÔ¿³¼Ô¤ò¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Â¾¤ÎÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡£¡Ö1¿Í¤Ç¾è¤ë¡×¤³¤È¤¬ËÉÈÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡ÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÄ¤á¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¡£ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤Àè¤Î³¬¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¶á¤¯¤ÎÊÉ¤ËÉ¬¤ºÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¥Ü¥¿¥ó¤¬¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾è¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½ÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡ÖÇØÃæ¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£ÉÔ¿³¤Ê»þ¤ÏÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ë¤·¡¢Â¾¤Î³¬¤Ç¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¡×
Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡½¡½
»°Âô¤ª¤ê¤¨»á
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÃå¤¯Á°¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥®¤ò³«¤±¤ë»þ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡Ö¼þ¤ê¤Îµ¤ÇÛ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Å¤é¤¤¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤òÁÀ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤·¤ÆÊâ¤¯¡¢Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤·¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î25ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
