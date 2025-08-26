STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»ÔÆÑÁ°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢2025Ç¯8·î25Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ­ºî¶È°÷¡Ê50¡Ë¤¬±¦¼ê¼ó¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëºî¶È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

25Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢²ñ¼Ò¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥Û¥Ã¥Ñー¤Ë¼ê¼ó¤ò¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤ÆÀÚÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ïº½¤Î¥µ¥¤¥í¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥íー¥¿¥êー¥Ð¥ë¥Ö¤Ëº½¤¬µÍ¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ê¤Çº½¤ò½üµî¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥íー¥¿¥êー¥Ð¥ë¥Ö¤¬Æ°¤­½Ð¤·¡¢±¦¼ê¼ó¤ò¶´¤Þ¤ì¤ÆÀÚÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£