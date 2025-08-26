¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¢¸ø³«38Æü´Ö¤Ç¶½¼ý280²¯±ßµÏ¿¤·ÎòÂå£³°Ì¤ËÉâ¾å¡¡£²°Ì¤Þ¤Ç36²¯±ßº¹
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¡Ê³°ºê½ÕÍº´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢7·î18Æü¤Î½éÆü¤«¤é¤Î¸ø³«38Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ280²¯8769Ëü4600±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¤¬25Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Æ±277²¯7000Ëü±ß¤Î97Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ËÉâ¾å¡£1°Ì¤Ï403²¯3000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿20Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ç¡¢Æ±316²¯8000Ëü±ß¤Ç2°Ì¤Î01Ç¯¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ë¤Ë36²¯±ßº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£