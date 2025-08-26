Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¦¥£¥ë¥½¥ó£× <9610> ¡¡200±ß¡¡(+50±ß¡¢+33.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡¡¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É <9610> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯¤ÇÇä¾å¹â50²¯±ß¡Ê25Ç¯3·î´ü¤Ï16²¯8800Ëü±ß¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×5²¯±ß¡ÊÆ±3²¯9300Ëü±ß¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¡Ë¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¸¦µæ³«È¯¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡¢AI¤ÎÅ°Äì³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î3¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¼´¤È¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ò¿Þ¤ë¡£
¢£¥Ô¥¯¥»¥ë <2743> ¡¡205±ß¡¡(+50±ß¡¢+32.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º <2743> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÉÔÀµ²ñ·×ÌäÂê¤ò½ä¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼Â¹Ô¤È¶ÈÀÓ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·Ç¤¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¸õÊä¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ëー¥×½Ð¿È¤ÎÃ«ÀîÄ¾ºÈ»á¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£10·îËö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ò²ñ¼Ò¤¬Ê¡Åç¸©Âç·§Ä®¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ïÀßÃÖ¹©»ö¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹©»ö´°Î»¤Ï12·î¤ÎÍ½Äê¡£
¢£ËÏÂ¹© <6203> ¡¡1,512±ß¡¡(+275±ß¡¢+22.2¡ó)
¡¡ËÏÂ¹©¶È <6203> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹©ºîµ¡³£¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ò¸ÜµÒ¤Ë²Ð´ï¡Ê¾®½Æ¤ä²ÐË¤¡ËµÚ¤ÓËÉ²»¥µ¥Ã¥·¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¤¡£22ÆüÉÕ¤ÎÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤ÇÆÈÎ©·ÏÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ÇÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¤¬ËÏÂ¹©¤Î³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤ò5.66¡ó¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶²á¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅê»ñ¥Þ¥Íー¤¬¿©»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝÍÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö£Ë£á£é£è£ï£õ¤ÎÅê»ñ½õ¸À¤Ë´ð¤Å¤Åê»ñ¿®Â÷¤Î¿®Â÷ºâ»º¤Î±¿ÍÑ¤Î¤¿¤áÊÝÍ¡£¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¤ËÂ§¤ê·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢IR¡¦»ñËÜ¸úÎ¨¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼õ±×¼Ô¤ÎÍø±×¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝÍÌÜÅª¤ò¡Ø½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô²Á¤ÎÀè¹â´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢££Ç£Æ£Á <8783> ¡¡440±ß¡¡(+75±ß¡¢+20.6¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ç£Æ£Á <8783> [Åì¾Ú£Ó]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¼ç¼´¤Ë¥²ー¥à¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ô²Á¤Ï8·îÃæ½Ü¤ò¶¤ËµÞÂ®¤Ë¾åÃÍÄÉ¤¤ÂÖÀª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á°½µËö22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢25Ç¯8·î´üËö¤Ë²¾ÁÛÄÌ²ßÇäµÑ±×¤òÌó14²¯±ß·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¡£
¢£¥ª¥ê¥³¥ó£È£Ä <2498> ¡¡6,940±ß¡¡(+1,000±ß¡¢+16.8¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2498> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò870²¯±ß¤«¤é948²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ9.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò47²¯±ß¤«¤é52²¯5000Ëü±ß¡ÊÆ±12.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò29²¯±ß¤«¤é35²¯±ß¡ÊÆ±34.8¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò200±ß¤«¤é220±ß¡ÊÁ°´ü175±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ¤Î¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Î¤¿¤á¤Î5¤«Ç¯²ÃÂ®²½ÂÐºö¡×¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¹©»ö¤Î¼¹¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ´ØÏ¢¤Î¥Ïー¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÂÐºö¶ÈÌ³¡¢Æ»Ï©¡¦²ÏÀî¡¦¹ÁÏÑÅù¤Î°Ý»ý´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î¼õÃí´Ä¶¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³²¢À¹¤Ç¡¢Âç·¿¶¶ÎÂ°Æ·ï¤ò¼õÃí¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢9·î30Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò2³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤¬¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢6Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î0.98¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï3²¯5640Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ô¤ò¡¢25ÆüÄ«¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¥¦¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯ <7087> ¡¡1,067±ß¡¡(+150±ß¡¢+16.4¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¦¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯ <7087> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£ËèÇ¯9·îËöÆüµÚ¤Ó3·îËöÆü»þÅÀ¤Ç300³ô°Ê¾å¤ò6¥õ·î°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ökids smile ¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ì¤Íè´ð¶â¡×QUO¥«ー¥É¤ò5000±ß¡ÊÇ¯1Ëü±ß¡Ë～1Ëü5000±ß¡ÊÆ±3Ëü±ß¡ËÊ¬Â£Äè¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½é²ó¤Î25Ç¯9·îËö¤Ë¸Â¤ê¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤ÎÍ×·ï¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢35Ç¯¤ËÇä¾å¹â1000²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×50²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¬»¶²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢³Æ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÅê»ñ¤ÈÀ®Ä¹¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅ¸³«¤·»ö¶È¤ò³È½¼¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥¢¥º <7066> ¡¡766±ß¡¡(+100±ß¡¢+15.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ô¥¢¥º <7066> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Ì¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25Ç¯9·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀßÎ©20¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÇÛÅö2±ß50Á¬¤ò´Þ¤á¤Æ16±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï15±ß92Á¬¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¸¥§¥¤¥Õ¥í <2934> ¡¡1,900±ß¡¡(+183±ß¡¢+10.7¡ó)
¡¡¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ <2934> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£25Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Ë¡¢25Ç¯11·îËöÆü»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½¾ÍèÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯11·îËöÆü»þÅÀ¤Ç100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÊÝÍ³ô¿ô¤ÈÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊÇã¤¤ÊªÍ¥ÂÔ·ô¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏËèÇ¯11·îËö»þÅÀ¤Ç4Ã±¸µ¡Ê400³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ô¼ç¸ÂÄêÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç5000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÝÍ³ô¿ô¤È·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ5000～14Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¢£¼Ç±ºµ¡ <6104> ¡¡4,310±ß¡¡(+410±ß¡¢+10.5¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£¼Ç±ºµ¡³£ <6104> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¼Ç±ºµ¡¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤Ï5.23¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï19Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÅê»ñ¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ô£Ï£Ô£Ï <5332> ¡¡4,084±ß¡¡(+316±ß¡¢+8.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡££Ô£Ï£Ô£Ï <5332> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï22Æü¡¢¥°¥ëー¥×¤Î£Ô£Ï£Ô£Ï¡¡£Õ¡¥£Ó¡¥£Á¤¬º£½©¤«¤é¿·¹©¾ìÅï¤Ç±ÒÀ¸Æ«´ï¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡££Ô£Ï£Ô£Ï¡¡£Õ¡¥£Ó¡¥£Á¤Ï¡¢ÊÆ½£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹ÊØ´ï¡ÊÊØ´ï¤È¥¿¥ó¥¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¹ø³ÝÊØ´ï¡Ë¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢23Ç¯6·î¤«¤é¥¸¥çー¥¸¥¢½£¥â¥íー»Ô¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ê¹©¾ìÅï¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¹©¾ìÅï¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÆ½£¤Ç¤Î±ÒÀ¸Æ«´ï¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï½¾ÍèÈæ50¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥íー¡¦¥ì¥¤¥¯¥¦¥Ã¥É¡¦¥á¥¥·¥³¤Î3¤ÄÀ¸»ºµòÅÀ¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´ÖÌó100Ëü¥Ôー¥¹¡Ê±ÒÀ¸Æ«´ï¤ò¿ô¤¨¤ëÃ±°Ì¡Ë¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥ê¥±¥ß¥«¥ë <4369> ¡¡3,310±ß¡¡(+255±ß¡¢+8.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£¥È¥ê¥±¥ß¥«¥ë¸¦µæ½ê <4369> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤â25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë¾åÈ´¤¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±ÀÈ´¤±ÌÜÁ°¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¹â½ãÅÙ²½³ØÌôÉÊ¤ÎÂ¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤ÇÀ¤³¦Åª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ÒÀ½Â¤¤ÎHigh-K¡Ê¹âÍ¶ÅÅÎ¨¡Ë¥²ー¥ÈÀä±ïËì¤Ï¥·¥ê¥³¥ó»À²½Êª¤è¤ê¤â¹â¤¤Í¶ÅÅÎ¨¤òÍ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ ¤ÎÎÌ»º¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¤¬À¤³¦Åª¤Ë³èÈ¯²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼ý±×ÌÌ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤¤¡£26Ç¯1·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ15¡óÁý¤Î60²¯5000Ëü±ßÍ½ÁÛ¤È2¥±¥¿À®Ä¹¤ÇÏ¢Â³¥Ôー¥¯¹¹¿·¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¢¤ë¡£
¢¨25Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹