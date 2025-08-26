µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¥Þ¥Ä¥À¤ÇÆüÊÆ£²£°£°¾¡Ã£À®¤Ø¡¡¹õÅÄÇî¼ù»á¤Ø¤Î´¶¼Õ
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ËÄ©¤à¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£³Ç¯£¶·î£±£´Æü°ÊÍè¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Çº£¤â´¶¼Õ¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦¹õÅÄÇî¼ù»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£°£±£¶Ç¯¤ËÆüÊÆ£²£°£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢¼«¿È¤â¶â»úÅã¤òÁÀ¤¦¡££²£µÆü¤Ï£Çµå¾ì¤ÇÄ´À°¤·¡Ö¤³¤Î²¿Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È£²£°£°¡Ê¾¡¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢£²£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹Åç£³Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÀï¤ò¾þ¤ë¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçµÏ¿¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¾¤ÏÊ¿¾ï¿´¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£³£³µå¤òÅê¤¸¡¢ºÇ¸å¤ÏÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤Æ³°³ÑÄã¤á¤ËÄ¾µå¤ò¥Ô¥¿¥ê¡£ÃúÇ«¤Ë¾õÂÖ¤ò³Î¤«¤á¤¿¸å¡¢º£¤Î»×¤¤¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î²¿Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È£²£°£°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¡Ê¼þ°Ï¤Ë¡Ë°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅöÁ³¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¡Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ë¡£ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡£¸£°£¶Æü¤Ö¤ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¹õÅÄ¥¤¥º¥à¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µå¾ì¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï£±Ç¯ÌÜ¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ»á¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤Î£±£¶Ç¯¤ËÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡ÌÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥Ä¥À¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ£±£µÇ¯¤Ë¸ÅÁã¡¦¹Åç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡ÖÃËµ¤¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀèÇÚ±¦ÏÓ¤Ë¤Ïº£¤â´¶¼Õ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æµï¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤ë¤·¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤±¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¶â¸À¤Ï¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤ë¤¬¡¢¶µ¤¨¤òÀ¸¤«¤·£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¹õÅÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼ÆüËÜ¿Í½é¤Î£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È¤âÆüËÜ¤ØÌá¤ê¡¢£±£¹Ç¯ÌÜ¤ÇÀáÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¹Åç¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î¸òÎ®Àï¤Ç£²£±¡¢£²£³Ç¯¤ËÀèÈ¯¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£´·î£³Æü¤Î£±£¹£¸¾¡¡¢Á°²ó£²£±Æü¤Î£±£¹£¹¾¡¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Î¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦ÄË¤¤¤Û¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê¼ê¿ØºÇÇ¯Ä¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤Æ£²£°£°¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡£²·³Ä´À°Ãæ¡¢¼þ°Ï¤«¤é²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¡¢²Æ¾ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç½õ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡×¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À£¸·î¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤Ç£³Àï¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£±£µ¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³Ð¸ç¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆ£²£°£°¾¡¤Ê¤é¹õÅÄ¤é¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¡£ºòµ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£±£·Ç¯¤ËÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µð¿Í¤Î¿ô¡¹¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µå¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç·è¤á¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë