µÈËÜ½êÂ°¤Î½÷À·Ý¿Í¤Ç²»³Ú²È¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó»àµî¡¢47ºÐ¡¡»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ
µÈËÜ¶½¶È¤Ï25Æü¡¢½êÂ°·Ý¿Í¤Ç²»³Ú²È¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡ÊËÜÌ¾¡¦·ªÎÓÈþÃÒÎÜ¡á¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤Á¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£47ºÐ¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£ÁÓ¼ç¡¢¼«Âð½»½êÅù¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ËÎå¤ß¡¢À¼³Ú¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Â´¶È¸å¤ÏÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é¥¹¥È¥¥¡¼¥Ç¥£¥ªÍ½²Ê¤ò¾å°ÌÀ®ÀÓ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÁ´¹ñ600¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Ãæ¹â¹»¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
40ºÐ¤À¤Ã¤¿19Ç¯¤ËNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÅìµþ¹»¤Ë25´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£Æ±´ü¤«¤é¡Ö25´ü¤ÎÊì¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤Ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎB¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬7·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£