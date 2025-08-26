ÆüËÜ¤Î·è¾¡T¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡ª ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò¤«¤±¤Æ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤Ø¡Ú½÷»ÒÀ¤³¦¥Ð¥ìー2025¡Û
¡¡25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢½÷»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¢½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥×ー¥ëH¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤Î¥«¥á¥ëー¥óÀï¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢25Æü¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¾õ¶·¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥«¥á¥ëー¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜ¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ò»Ä¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Î·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÎ¾¼Ô¡£¾¡¼Ô¤¬¥×ー¥ëH¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¹ñ¤â2¥«¹ñ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×ー¥ëA¤Ç·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿½÷»Ò¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£