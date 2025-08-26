ÌÚÎµËãÀ¸¡õ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬NHKÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×À©ºîÈ¯É½¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß
½÷Í¥ÌÚÎµËãÀ¸¡Ê31¡Ë¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇNHKÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¡×¡Ê9·î8ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å10»þ45Ê¬¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë30Âå¤ÎË¾·îÈôÄ»¡ÊÌÚÎµ¡Ë¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÅ·Ê¸Éô¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÆüÈæÌî¤Ò¤«¤ê¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢Ä¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼ç±é¤ÎÌÚÎµ¤Ï¡ÖÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¶òÄ¾¤Ë½¦¤¤Â³¤±¤ë¡£Èà½÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤âÆ±¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£