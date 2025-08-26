¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©ºÊ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¾¿Í»ö¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ë¡Ò·î¼ý62Ëü±ß¡Ó52ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ä¡Ö¼ÂÉã¤ÎºßÂð²ð¸î¡×¤Ç²ÈÄíÊø²õ
¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç²ð¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¿Ô¤¯¤¹É×¤È¡¢¤É¤³¤«°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊµµÎö¤È¤Ê¤ê¡¢²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î²ÈÄí¤òÊø²õ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¡£¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤òµñ¤ß¡Ä
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ÎÉã¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î²¿¤«¤¬¥×¥Ä¥ê¤ÈÀÚ¤ì¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÅÄÃææÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê25ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÁÄÉã¤Î²ð¸î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¡¢²ÈÄí¤¬Êø²õÀ£Á°¤Ë¤Þ¤Ç´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÂÀ¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦Àµµ±¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£Êì¡¦Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²ÈÂ²¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡Ê80ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤¤Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂ¹ø¤¬¼å¤ê¡¢Í×²ð¸î2¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ï5Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÄÉã¤Ï¤º¤Ã¤È°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ï»°·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢½ÇÉã¤¿¤Á¤Ï´ØÀ¾¤È¶å½£¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÉã¤¬É¬Á³Åª¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àµµ±¤µ¤ó¤Î·î¼ý¤ÏÌó62Ëü±ß¡£·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤ÎÄï¤òÊú¤¨¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö½é¡¢Àµµ±¤µ¤ó¤Ï·ò°ì¤µ¤ó¤ò²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ò°ì¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºßÂð²ð¸î¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Â²È¤Ï¡¢Àµµ±¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î¼«Âð¤«¤é20Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¡£ËèÆüÄÌ¤¦¤Î¤â¸½¼ÂÅª¤Êµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½µ¤Ë3²ó¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢2²ó¤ÎË¬Ìä²ð¸î¡£²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢µÞ¤ÊÂÎÄ´ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Àµµ±¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ä½µËö¤Ë¼Â²È¤ØÄÌ¤¤¡¢´·¤ì¤Ê¤¤²ð¸î¤ËÊ³Æ®¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ëÍ³Èþ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉã¤¬¡Ø½µËö¡¢¿ÆÉã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤Ï¡Ø¤½¤¦¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¤À¤±¡£¿©»ö¤Îºî¤êÃÖ¤¤òÍê¤ó¤Ç¤â¡Ø»ä¡¢¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤É¤³¤«¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤â½é¤á¤Ï¡Ø¤Þ¤¢¡¢²¶¤Î¿Æ¤À¤·¤Ê¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÁ¼Â²È¤Î²ð¸î¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3¥õ·î¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢Àµµ±¤µ¤ó¤Î¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤ä¡¢¼Â²È¤Î¸÷Ç®Èñ¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¡¢Ëè·î¿ôËü±ß¤Î½ÐÈñ¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¤Ê²ð¸î¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Í×²ð¸î¼ÔÅù¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï45.9¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌµï¤Î²ÈÂ²Åù¤¬²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â12.1¡óÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸î¼Ô¤ÈÍ×²ð¸î¼ÔÅù¤ÎÂ³ÊÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ò¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬11.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤òÃ´¤¦¿Í¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤âÄ«¤«¤é¼Â²È¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Àµµ±¤µ¤ó¤¬¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿´é¤Çµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¡¢°Õ¤ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ³Èþ¡¢¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè½µ¤«¤é½µ¤Ë1Æü¤«2Æü¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¿ÆÉã¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤â¤â¤¦¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤Ê¤ó¤À¡×
¤·¤«¤·¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢»ä¤¬¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡»ä¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢²¿¤«°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Àµµ±¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡¡²¶¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªÁ°¤ÎµÁÍý¤ÎÉã¿Æ¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡¡²¶¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤«¡ª¡×
Àµµ±¤µ¤ó¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬²È¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙÊ®¤½Ð¤·¤¿Àµµ±¤µ¤ó¤ÎÉÔËþ¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÈÄíÊø²õ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤ò°ì¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ÇÇØÉé¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Ë¿¼¹ï¤ÊµµÎö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤Î²ð¸î¤ËÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤â¡¢ÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È´ûº§½÷À¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢83.7¡ó¤¬¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£9.0¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤äÉ×°Ê³°¤Î¿ÆÂ²¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤äÉ×¤¬²ð¸î¤·¤¿¤¤¡×¤Î²óÅú¤Ï¤ï¤º¤«2.8¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·»Äï»ÐËå¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤äÌò³äÊ¬Ã´¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÃ¯¤Î¿Æ¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅª¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Î¾¿Æ¤Î´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÄÉã¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ø¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê¡×°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë!?²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¡©¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¤äÉ×¤¬ÂÐ±þ¡©2,000¿Í°Ê¾å¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù