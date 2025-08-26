¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¤¿¤Ã¤¿1½µ´Ö¤Ç³ô²Á¤¬¡Ö3ÇÜÄ¶¡×¤ËÂç²½¤±¤·¤¿µÞÆÌÃÊÁ¤ÎÀµÂÎ¡ÚºòÆüÆ°¤¤¤¿¸ÄÊÌ³ô¡Û
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡§¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¡Ò3853¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+400±ß¡Ê+24.32%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,045±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¾åÃÍÄÉ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ½é¤ÎÆüËÜ±ß·ú¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¤¬»¦ÅþÃæ¡£Ï¢Æü¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç¡¢8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤Î½ªÃÍ¡Ê645±ß¡Ë¤«¤é³ô²Á¤ÏÌó3.17ÇÜ¾å¾º¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ä¡¼¥ë¡Ò6278¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+870±ß¡Ê+11.21%¡Ë¡¿½ªÃÍ8,630±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
3°Ì¡§¼Ç±ºµ¡³£¡Ò6104¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+410±ß¡Ê+10.51%¡Ë¡¿½ªÃÍ4,310±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢¼Ç±ºµ¡³£¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë5¡óÄ¶ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤¬»×ÏÇÇã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¥ï¡¼¥¹¥È3
1°Ì¡§¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ò8798¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý18±ß¡Ê¡Ý4.66%¡Ë¡¿½ªÃÍ368±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£Æ±¼Ò¤Ï8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯9·î´ü¤ÎÂè3»ÍÈ¾´üÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢°ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤«¤½¤Î¸å°ì»þÅª¤Ë³ô²ÁµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÏÂ³¤«¤º¤³¤ÎÆü¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ìÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¡§gumi¡Ò3903¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý30±ß¡Ê¡Ý4.55%¡Ë¡¿½ªÃÍ630±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
3°Ì¡§¥ª¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¡Ò3964¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý85±ß¡Ê¡Ý4.40%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,846±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£