¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§15¡Ë¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¥¢¡¼¥æ¡¼¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¾¾ÅçÁï¡õÃöËó¼þÅÎ¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡õ¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¡Èº£¤«¤é¡û¡û¡û¡û¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯³°¹ñ¿Í¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤Ê¸¶²Å¹§¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ëº´Æ£¾¡Íø¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ
¡¡ºòÇ¯¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó3700Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÇÈ¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡È³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÍýÍ³¡É¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òtimelesz¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥¢¡¼¥æ¡¼¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢Æ»¹Ô¤¯³°¹ñ¿Í¤Ë¡Öº£¤«¤é²¿¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤½¤³¤Çµó¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤¬¡ÄÈÖÁÈ¤¬·è¤á¤¿¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¡£¤¿¤À¤·¡¢½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¥í¥±¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÜÅª¤È¤Ï°ã¤¦ÆüËÜ¿©¤ò³°¹ñ¿Í¤¬µó¤²¤Æ¤â¡¢É¬¤º°ì½ï¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡¢¿·¼ñ¸þ¤Î¥°¥ë¥á¥í¥±¥Ð¥È¥ë´ë²è¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾Åç¡¢¶¶ËÜ¡¢ÃöËó¡¢¼ÄÄÍ¤Î4¿Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¾¾Åç¡¦ÃöËó¥Á¡¼¥à¡×¤È¡Ö¶¶ËÜ¡¦¼ÄÄÍ¥Á¡¼¥à¡×¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¡È¡û¡û¡û¡û¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯³°¹ñ¿Í¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤ªÂê¤ÎÆüËÜ¿©¤È¤Ï¡£
¡¡¥í¥±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¾¾Åç¡¦ÃöËó¥Á¡¼¥à¤Ï³«»ÏÁá¡¹¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ô¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³°¹ñ¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤Î¶¶ËÜ¡¦¼ÄÄÍ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯·ø¼ÂÇÉ¡£¼ÄÄÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÍýÏÀ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¾¾Åç¡¦ÃöËó¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¹¶¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¶¶ËÜ¡¦¼ÄÄÍ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ÄÄÍ¤¬±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¶ËÜ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¡©¡Ë¤âÉð´ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÆ»¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¥Á¡¼¥à¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¡¦¼ÄÄÍ¥Á¡¼¥à¤¬¾¾Åç¡¦ÃöËó¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢²¿¤ä¤é¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡Ä¡£
¡¡±Ñ¸ìÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ±¿¤Î¶¯¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»þÂå¤Î¿·¥°¥ë¥á´ë²è¡Ö¥¢¡¼¥æ¡¼¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¡£¾¾Åç¡¦ÃöËó¥Á¡¼¥àvs¶¶ËÜ¡¦¼ÄÄÍ¥Á¡¼¥à¡¢¤·Îõ¤Ê¥í¥±¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Ã¤Á¤À¡£
