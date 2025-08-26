¡ÚÃæµþ2ºÐS¡Û¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡¡°ÕÍß¤ÎÃæµþ±óÀ¬¡ª²÷¾¡¿·ÇÏÀï¤ÈÆ±¤¸º¸²ó¤ê
¡¡Ãæµþ2ºÐS¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤À¡£6·î8Æü¤ÎÅìµþ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÇÏ·²¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£¤³¤³¤Ç°ÕÍß¤ÎÃæµþ±óÀ¬¤È¤Ê¤ë¡£¿¹°ì»Õ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åª¤ËÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÊÑ¤ËÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÈ¯´ÀÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤Ë¿·ÇÏÀï¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¨¤¯¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½éÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ÇÏ¤À¤Ã¤¿Êì¥³¡¼¥Ç¥£¥¨¥é¥¤¥È¤â½é±óÀ¬¡¢½é½Å¾Þ¤Î17Ç¯¿·³ã2ºÐS¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¡£»Õ¤ÏÃæµþ±óÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÅìµþ¤È¡ËÆ±¤¸º¸²ó¤ê¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£½éÍ¢Á÷¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£ÊüËÒ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿Ãæ´Ö¤Ï¹¥¥à¡¼¥É¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¡ÊW¥³¡¼¥¹¤Ç5F65ÉÃ1¡Á1F11ÉÃ4¡Ë¤âÊ»¤»ÇÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½½Ê¬¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÆÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥«¥¤¿©¤¤¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÄ´À°¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½çÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¿¹°ì±¹¼Ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿°ìÆ¬³Ú¤·¤ß¤ÊÌÆÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£