¡Ú¿·ÇÏÀïÁí³ç¡Û¾ÍèÀ½½Ê¬¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥Ê¥ó¡¡¥°¥ê¥ª¥ó¥ô¡¼¥ëÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ
¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤éÂçÊª¸õÊä2Æ¬¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥Ê¥ó¤Ï¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤ÇÅ¸³«¤ÎÍø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È2F¤Ï11ÉÃ7¢ª11ÉÃ6¤Î²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£526¥¥í¤ÎÇÏÂÎ¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó»º¶ð¤ÎJRA½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï±ÑÊ©G1¡¦4¾¡¤òµó¤²¡¢»º¶ð¤Ë¤Ï23Ç¯³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¤¤ë¡£·ìÅýÅª¤Ë¤â¾ÍèÀ½½Ê¬¤À¡£¼Ç1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥°¥ê¥ª¥ó¥ô¡¼¥ë¤Ï¹¥°ÌÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È7ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê4F¤Ï1F11ÉÃÂæ¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ä¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÆÍ¤È´¤±¤¿ÆâÍÆ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·³ã¼Ç¥Þ¥¤¥ë¤ÎÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿¥ë¡¼¥¸¥å¥À¥ê¥¢¤Ï5ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£¥é¥¹¥È400¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤«¤é1F11ÉÃ0¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤ÎÈ¾Ëå¤ËG14¾¡¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤¬¤ª¤ê¡¢À®Ä¹ÎÏ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£