¡¡²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¸õÊä¤òÃµ¤ë¡Öup¡¡to¡¡¥Ç¡¼¥¿¡×¡£º£½µ¤Ï¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡ÖÂè61²ó¿·³ãµÇ°¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Âè1²ó¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥Ï¥ó¥ÇÀï¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬º£Ç¯¡¢ÊÌÄê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊG1ÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëÇÏ¤Ï¡©ÇÏ·ô¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆ³¤½Ð¤½¤¦¡£
¡¡¡Ú½ÅÎÌ¡ÛÈÕ²Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÊÌÄêÀï¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£23Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕÇÆ¼Ô¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤ÏG1¾¡¤Á¤¬24Ç¯8·î23Æü°ÊÁ°¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤Î¤¿¤á´ðÁÃ½ÅÎÌ¤«¤é1¥¥íÁý¤ÇºÑ¤ß¡¢56¥¥í¤ÇÁö¤ì¤ë¡£24Ç¯8·î24Æü°Ê¹ß¤Ë²´ÇÏÁê¼ê¤ÎG2¾¡¤Á¡Êº£½Õ¤Î¶âòÏ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤¬Æ±2¥¥íÁý¤Î57¥¥í¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î1¥¥íº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âÍÍøÉÔÍø¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÇ¯Îð¡õÀÊÌ¡Û3ºÐ¤Ï¡Ú2¡¦0¡¦1¡¦6¡Û¤Ç18Ç¯¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢23Ç¯¥Î¥Ã¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À©¤·¡¢¾¡Î¨¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¡¢Ê£¾¡Î¨¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢2Æ¬¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ï¥ó¥Ç54¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£G2¾¡¤Á¡ÊÀÄÍÕ¾Þ¡Ë¤Ç´ðÁÃ½ÅÎÌ¤«¤é2¥¥íÁý¤Î56¥¥í¤òÇØÉé¤¦¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Ï¤½¤³¤¬¤É¤¦¤«¡£¸ÅÇÏ¤Ï¡Ú3¡¦3¡¦3¡¦24¡Û¤Î4ºÐ¤¬¹¥À®ÀÓ¡£ÌÆÇÏ¤Ï±ä¤Ù21Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¡¢¡Ú1¡¦0¡¦1¡¦19¡Û¤Ç24Ç¯¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¤·¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÚÁ°Áö¡ÛÁ°ÁöG1ÁÈ¤¬¡Ú4¡¦2¡¦0¡¦17¡Û¤ÇÁ°ÁöÃå½ç¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£22Ç¯ÇÆ¼Ô¥«¥é¥Æ¤Ï°ÂÅÄµÇ°16Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£Á°ÁöG3ÁÈ¤Ï¡Ú5¡¦5¡¦7¡¦69¡Û¤ÇÆ¬¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Æ¾ì¤ÏÀª¤¤½Å»ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢Á°Áö3¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤â¡Ú1¡¦1¡¦1¡¦21¡Û¤À¤«¤é°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î¿ô»ú¡£¤è¤ê¼ÂÀÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¡¢Á°ÁöG1ÁÈ¤òÃæ¿´»ë¤·¤¿¤¤¡£¡¡
¡¡¡ÚµÓ¼Á¡Û¾¡¤ÁÇÏ¤Î4³Ñ°ÌÃÖ¤Ï2¡¢3ÈÖ¼ê¤¬3Æ¬¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£6¡Á9ÈÖ¼ê¤¬3Æ¬¡£10ÈÖ¼ê¤è¤ê¸åÊý¤¬4Æ¬¤Èº¹¤·¡õÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬Íø¤¯¡£¥Ï¥ó¥Ç¤Î²¸·Ã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉúÊ¼¤ÎÁ°»Ä¤ê¤Ï´üÂÔ¤·¤Å¤é¤¯¡¢·è¤á¼ê¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ú·ëÏÀ¡ÛÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬5ºÐÌÆÇÏ¥·¥é¥ó¥±¥É¤ò¼çÌò¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£G1¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤ÏÍýÁÛÅª¤ÇÁ°Áö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ï¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î3Ãå¡£G3¾¡¤Á¤·¤«¤Ê¤¤Ê¬¡¢´ðÁÃ½ÅÎÌ¤Î55¥¥í¤ÇÁö¤ì¤Æ¡¢Â¾¤ÎÌÆÇÏ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÍÍø¤À¡£¸åÊý°ìµ¤¤ÎµÓ¼Á¤âÉñÂæ¤Ë¹ç¤¦¡£·ê¤Ï4ºÐÀ¤Âå¤ÇÁ°Áö3¾¡¥¯¥é¥¹V¤Î¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡£¡¡