ºå¿À¡¦°ñÌÚ½¨½Ó¡¡¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¡¡Æ±³ØÇ¯¡¦ÌçÊÌ¤Î³èÌö»É·ã¡Ö¼«Ê¬¤â³ä¤Ã¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡Ú2·³¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡ÂçÊª¤«¤éÂçÊª¤Ø¡£¼ã¥È¥é¶î¥±¥ë¡Û
¡¡Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤«¤é¡¢1·³¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¸×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è¡Ö2·³¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡ÂçÊª¡Ê¤À¤¤¤â¤Ä¡Ë¤«¤éÂçÊª¡Ê¤ª¤ª¤â¤Î¡Ë¤Ø¡¡¼ã¥È¥é¶î¥±¥ë¡×¡£Âè5²ó¤Ï¡¢¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î´üÂÔ³ô¡¦°ñÌÚ½¨½ÓÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤È¡¢6·î¤Ë½é¤Î1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦º´ÌîÂçÍÛÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¡¦°ñÌÚ¤Ï¸Î¾ã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¡£7·î5Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤ÇÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡ÊÁÈ¡Ë¤ò³°¤ì¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê4»î¹ç¤Ç14²ó1/3¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ1·³¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï1·³¼çÎÏ¤¬Ãæ¿´¤Îµ¹ÌîºÂÁÈ¤ËÈ´¤Æ¤¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë1¥«·î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄË¤ß¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¸À¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ì¤¤·Ð¸³¤âÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÅêµåÆ°ºî¤Î¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¼´Â¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾åÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤â½ù¡¹¤Ë²þÁ±¡£¡Ö¼´Â¤Î»È¤¤Êý¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä´¶³Ð¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÌçÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤â»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¡¢°ìÂÀè¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ±´üÀ¸¤â½ù¡¹¤Ë¡Ê1·³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âº£Ç¯¤Î¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°ñÌÚ¡£1·³ÅÐÈÄ¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¡¢¤ÈÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡ÖºÇÂ¿¾¡¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡Ìµ¸Â¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤ë21ºÐ¡£Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þ°ñÌÚ¡¡½¨½Ó¡Ê¤¤¤Ð¤é¤®¡¦¤Ò¤Ç¤È¤·¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¼ê°ðÃæ±û¾®2Ç¯»þ¤Ë¡Ö¼ê°ð¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¼ê°ðÃæ¤Ç¤Ï¡Ö»¥ËÚÅì¥·¥Ë¥¢¡×¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£3Ç¯²Æ¤Ï¿·³ãÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢87¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£