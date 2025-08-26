¡Ö²¿¤½¤ì¡ª¡×°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ä½Ð»ºÄ¾Á°¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î½èÃÖ¡Ã½Ð»º¥ì¥Ý#6¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Ëã¿ì¤ÈÂ¥¿ÊºÞ¤¬Æþ¤ê¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦Ãæ¡¢¡ÖËã¿ì¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤¿kantabou¤µ¤ó¡£¤Þ¤À¡¢¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤ëÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
©kantabou20
Â¥¿ÊºÞ¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢kantabou¤µ¤ó¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¿ØÄË¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
kantabou¤µ¤ó¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖËã¿ì¤òÁý¤ä¤½¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ëã¿ì¤òÄÉ²Ã¤»¤º¤ËÄË¤ß¤ò¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ß¤ê¤Æ¤³¤º¡¢¤ª»º¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¿Í¹©ÇËËì¡×¤ò¤¹¤ë¤È°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆÊ¹¤¯½èÃÖ¤Ë¡¢kantabou¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î½Ð»º¤ÎÊª¸ì
½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿kantabou¤µ¤ó¡£
Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¡£½Ð»º¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï½½¿Í½½¿§¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê½Ð»º¤Ç¤¢¤ì¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂº¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÎÞ¤¹¤ëÆü¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î½Ð»º¤ÎÊª¸ì¡×¡£Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
