£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¡¡¹ø¿²°ã¤¨Ëõ¾Ã¤âºÇÃ»Éüµ¢¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×£²£¶Æüºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¡¡
¡¡£²£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë£Ä£å£Î£Á¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿£±£¶Æü¤ÎÃæÆüÀïÅöÆü¤Ë¡Ö¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤ÇµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£ºÇÃ»£±£°Æü´Ö¤Ç£±·³Éüµ¢¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£¸¶°ø¤Ï¿²°ã¤¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ïº£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£°¾¡£²ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£²¡£¡Ö¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÇÀþ¤ä¥Á¡¼¥à·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Â¼¾å¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤Î£²£·Æü¤ÏÅì¤ÎÀèÈ¯¤¬Ç»¸ü¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬ºÆÄ´À°¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£³ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î¿¹Í£¤¬º£µ¨½é¾º³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£