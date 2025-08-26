µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ø¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×£²£¸ÆüÀèÈ¯
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤¬·ü¤«¤ë£²£¸Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£ÌÜÁ°¤ÎÂçµÏ¿Ã£À®¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤È¿´¶¤òÏÃ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµÏ¿¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë²á¾ê¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²¿Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È£²£°£°¡Ê¾¡¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ÐÊÑ¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³¾¡¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤éºòµ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç£±·³¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Îµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤âÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ¹¤¤£²·³À¸³è¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢£²£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç£´¥«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²µÏ¿¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢£²£°£°¾¡¤Ï¡ÖÅöÁ³¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Á³ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡Éé¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¡Ê£²£°£°¾¡¡Ë¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë±¦ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤ÈÅÄÃæ¾¡£¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¡Ý¡£¿®Ç°¤Î²¼¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢ÂçµÏ¿Ã£À®¤Ç·ë¼Â¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£