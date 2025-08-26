ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®¡¡27Æü¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯¤Øµ¤¹ç¡Ö·ë²Ì»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×°éÀ®¤Î¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë!
¡¡ºå¿À¡¦ÁáÀî¤ÎÉ½¾ð¤Ïµ¤¹ç¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£27Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¤Î¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¡£SGLÆôºê¤Ç¤ÎÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤¬1·³¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£µåÃÄ»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤Ø¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃå¡¹¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¿·µ¬»²ÆþµåÃÄ¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë¡£24Ç¯¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤«¤é¡¢ºò½©Í£°ì¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢7·î13Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁáÀî¤¬1·³¤Ç¹¥Åê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡£±¦ÏÓ¤Ï¥°¥Ã¤È·ý¤ò°®¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡°ìÅÙ¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤ÎÊ¡»ã²Ý¤ÇÆ¯¤¯¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÆð¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤È¹Å¼°Ìîµå¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö¥¦¥¤¥óËÌ¹Åç¡×¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£Äü¤á¤º¤Ë¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢7·î16ÆüÃæÆüÀï¤ÇÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ1·³½éÅÐÈÄ¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¥Ü¡¼¥¯¡×¤òµÏ¿¤·¤ÆÁö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È2·³Ä´À°´ü´Ö¤ÇÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°éÀ®¿·¿Í¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦82¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤ò¡¢1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÖÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤ÈÁáÀî¡£¸ìµ¤¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë