¡¡ºå¿À¤Ï26Æü¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤ÇDeNA¤È¡¢29Æü¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤Çµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡26ÆüDeNAÀï¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤ÏÂ¼¾å¤À¡£¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ9Æü¤ò¶õ¤±¤Æ¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê´Ö³Ö¡Ë¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ê¤¤¡£ËüÁ´¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç1¾¡¤·¡¢ÁáÀî¡¢°Ë¸¶¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤Ï¥±¥¤¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨¤Ïºå¿ÀÀï¤Ç5ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨0¡¦82¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤ÏÁáÀî¤¬ÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¡£µåÃÄ¤Î°éÀ®½Ð¿ÈÅê¼ê¤¬1·³¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸øÌ³°÷¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É°Û¿§¤Î±¦ÏÓ¤¬½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¹Å¼°Ìîµå¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¹â¹»¤Ö¤ê¡£140¥¥í°Ê¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ëÂÇÀÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÏÅì¤¬ÀèÈ¯Í½ÁÛ¡£º£µ¨ºå¿ÀÀï¤Ï¤³¤ì¤¬½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ï°Ë¸¶¤¬ÀèÈ¯Í½ÁÛ¡£¸½ºß5Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤à¤¬¡¢Á°²ó20ÆüÃæÆüÀï¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£DeNA¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡29Æüµð¿ÍÀï¤ÏÂçÃÝ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¸«¹þ¤ß¡£º£µ¨µð¿ÍÀï¤Ï7·î2Æü¤Î°ìÅÙ¤Î¤ß¤Ç¡¢8²óÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï»³ºê¤¬ÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¡£
¡¡30Æü¤Ï¹â¶¶¡½°æ¾å¡¢31Æü¤ÏºÍÌÚ¡½ËôÌÚ¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ç3Ï¢¾¡¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë6¤Ä¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£V¤ØÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Âç»ö¤Ê3»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡