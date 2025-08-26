ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤¬¡ÈÍ§¾ð¤ÎÇò´ú¡É¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖºÍÌÚ·¯¤¬Á´Éô³Í¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡26Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëºå¿À¡¦Â¼¾å¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤¹¤ëºÍÌÚ¤ËÍ§¾ð¤ÎÇò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î2·³»ÜÀß¤ÇÎý½¬¸å¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÍÌÚ·¯¤¬Á´Éô³Í¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¯Îð¡Ê98Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤â½Ð¿ÈÃÏ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤âÆ±¤¸Í§¿Í¤Ø¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ï¡¢Â¼¾å¤ÎÆÀ°Õµ»¡£ÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¡¢ºÍÌÚ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò±þ±ç¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï2¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¡Íø¿ô¤ÏºÍÌÚ¤Î12¤ËÂÐ¤·¤Æ10¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1¡¦54¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡¦91¤ÈÀÜÀï¡£13¾¡°Ê¾å¤¬¾ò·ï¤ÎºÇ¹â¾¡Î¨¤ÏºÍÌÚ¤Î¡¦706¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤¬¡¦769¤È¾å²ó¤ë¡£»Ä¤êÅÐÈÄ¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Æ4»î¹ç¤Û¤É¤Î¤¿¤á¡¢Â¼¾å¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¸Â¤êºÍÌÚ¤ÎµÕÅ¾¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡ÊºÍÌÚ¤Ø¤Î¡Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÉ¸æÎ¨¤â¾¡Íø¤âÀ¨¤¤¡£¼«Ê¬¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºÍÌÚ¤ò¡È¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡É¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢3ÉôÌç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë