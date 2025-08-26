¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëxAI¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¤òÄóÁÊ¡¡ÂÐÏÃ·¿AI¤Î¡Ö¶¥Áè¤òÉÔÅö¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï25Æü¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎÂÐÏÃ·¿AI¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶¥Áè¤òÉÔÅö¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¤òÆüËÜ¤ÎÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ë¤¢¤¿¤ëÈ¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡°ãÈ¿¤ÇÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëÂÐÏÃ·¿AI¡ÖGrok¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëxAI¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤òiPhone¤ËÅý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤·¤«»È¤¨¤º¡¢ÁªÂò»è¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÂÐÏÃ·¿AI¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤òÉÔÅö¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ïº£·î11Æü¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óAI°Ê³°¤ÎAI´ë¶È¤¬App Store¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·ù¤¬¤é¤»¤Î°ì´Ä¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£