8·î23Æü¡¢¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Ç¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡¦ÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¤Î¿·ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¿·ÊÆ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢¿·ÊÆ¤òÇã¤¤µá¤á¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡ÚÎó¤ËÊÂ¤Ö¿Í¡Û
¡Ö¡ÊQ.½ë¤¤¤È»×¤¦¤¬¡©¡Ë¤Ç¤â¡¢¤ªÊÆ¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×

23Æü¡¢Çðºê»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡¦ÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¤Î¿·ÊÆ¤Ç¤¹¡£

¡Ú°¦ºÚ´Û¡¡Â¼ÅÄµ®¹¨ Å¹Ä¹¡Û
¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·ÊÆ¤òÇðºê´¢±©´ÉÆâ¤«¤é½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤â¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¡×

¤½¤Î²Á³Ê¤Ï5¥­¥í4080±ß¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â1200±ß¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Ä¹¤Î¿´ÇÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÈÎÇä¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤É¤ó¤É¤óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

¡Ú½¾¶È°÷¡Û
¡Ö¡ÊQ¡¥Çä¤ì¹Ô¤­¤Ï¤É¤¦¡©¡Ë¤¹¤´¤¤¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¡£Çä¤ì¹Ô¤­¤ÏµîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¡×

¹â²¹¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤Ç½é¸¡ºº¤Ç¤Ï2ÅùÊÆ¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡£Ì£¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï»î¿©¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¤ªµÒ¡Û
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¹á¤ê¤¬¤¤¤¤¡×

¡Ú¤ªµÒ¡Û
¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È4000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÊÆ¤òÇã¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤À¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢ÇÀ²È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×

¡Ú¤ªµÒ¡Û
¡Ö¡ÊQ¡¥ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡Ë¤Þ¤¡¡¢µöÍÆÈÏ°Ï¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¤¤¤È¤¤¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤«¤Ê¡×

²Á³Ê¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï12ÂÞÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡ÄÈÎÇä¤Î½éÆü¤ÏÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤è¤ê¤â¿·ÊÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£