³°¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëŽ¢Å¾ÆþÄ¶²áŽ£¼«¼£ÂÎ¥é¥ó¥­¥ó¥°

¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤éÂçÅÔ»Ô·÷²óµ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³°¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡Ê2024Ç¯¡¦Ç¯Êó¡Ë¡×¤ò´ð¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼´Ö°ÜÆ°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÅ¾ÆþÄ¶²á¡Ê¡áÂ¾»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤é¤ÎÅ¾Æþ¡ÝÂ¾»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø¤ÎÅ¾½Ð¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£Æ±°ì»Ô¶èÄ®Â¼Æâ¤ÎÅ¾µï¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡£
¹ñ³°¤«¤é¤ÎÅ¾Æþ¤ä¹ñ³°¤Ø¤ÎÅ¾½Ð¤Ï½ü³°¡£ÅìµþÅÔ23¶è¤Ï¶è¤´¤È¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ï»ÔÃ±°Ì¤Ç·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±É¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¼«Á³Áý¸º¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢ÆÏ½Ð»þ´ü¤Î¥º¥ìÅù¤ÎÅý·×¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2024Ç¯1¡Á12·î¤ÎÆÏ½Ð¥Ù¡¼¥¹¤À¡£
¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¡©
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÂçºå»Ô¤Ç1Ëü6090¿Í¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2°Ì¤Î»¥ËÚ»Ô¡Ê1Ëü0830¿Í¡Ë¡¢3°Ì¤Î²£ÉÍ»Ô¡Ê1Ëü0805¿Í¡Ë¡¢4°Ì¤ÎÊ¡²¬»Ô¡Ê8507¿Í¡Ë¤È¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£Åìµþ23¶è¤Ç¤ÏÃæ±û¶è¤¬8505¿Í¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
½Ð¼Ò²óµ¢¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¶ÐÌ³¤ÎÊ»Â¸¤Ç¡ÖÅÔ¿´¤Ë¶á¤¯¡¢¤É¤³¤Ø¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×Î©ÃÏ¤Î¿Íµ¤¤¬·ÑÂ³¡£Áª¼êÂ¼À×¤Î¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþµï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢Ãæ±û¶è¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾¾¸Í»Ô¡¢Î®»³»Ô¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢Àî±Û»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ù³°ÅÔ»Ô¤â¾å°Ì¤Ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ï½»Âð²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¤È¶µ°é´Ä¶¤Î½¼¼Â¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎË¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ÖÅ¾ÆþÄ¶²á¤ÎÀäÂÐ¿ô¡×¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ý¤¬Âç¤¤¤ÅÔ»Ô¤Û¤É¾å°Ì¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
