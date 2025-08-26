ºå¿À°éÀ®£²°Ì¡¦ÅèÂ¼¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡º¸ÏÓ¤«¤é±¦±Û¤¨£±¹æ¡ÖÀ®Ä¹¡×¼Â´¶¡¡¼éÈ÷¤Ï¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ÎÁêËÀ¤ÇÆü¡¹ÊÙ¶¯Ãæ
¡¡ºå¿À£²·³¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡ÖÈô¤Ó½Ð¤»ÂçÊª¡×¡£Âè£¹²ó¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅèÂ¼ÎÛ»ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á»Í¹ñ£É£Ì£ð¹âÃÎ¡á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡££²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢£´·î¤ËÉüµ¢¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç£´£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦£²£µ£´¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡£ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¸×¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ê¤ó¡ª¡×¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¶Á¤¡£ÅèÂ¼¤¬¼þ°Ï¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¼¤À¡£¤è¤¯¾Ð¤¦°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡ËËþÅÀ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå¤È¤Ê¤ì¤Ðº¸ÂÇÀÊ¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼éÈ÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï»Í¹ñ£É£Ì£ð¹âÃÎ¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£µ£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°éÀ®»ØÌ¾¤Ê¤¬¤éÂÇÎÏ¤Î¹â¤¤Êá¼ê¤È´üÂÔ¤µ¤ìÆþÃÄ¤·¤¿¡££²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸Î¾ã¤·¡¢£´·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò°ìµ¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÃÞ¸å¡Ë¡£º¸ÏÓ¤ÎÌÚÂ¼Âç¤«¤é£±£´£·¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀÊ¤ØÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÆÍ¤¤µ¤µ¤ë¥×¥í£±¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Çº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë±¿¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸µ¡¹¡¢º¸ÏÓÁê¼ê¤Ë¤ÏµÕÊý¸þ¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ÎÁêËÀ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÌÌ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¡£ÇÛµåÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÀï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Îµå¤òÍ×µá¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¡£À®¸ù¡¢¼ºÇÔ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÆ¬¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡×¤È¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤â½À¤é¤«¤¤¤·¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤Î³èÌö¤â»É·ã¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î°Ë¸¶¡¢Æ±£³°Ì¡¦ÌÚ²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¹©Æ£¡¢Æ±£³°Ì¡¦ÁáÀî¤â»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¡ËÁÈ¤ó¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤ÏÆ±´ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤À¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£¶á¤¤¾Íè¤Î£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¸µµ¤¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡ÅèÂ¼¡¡ÎÛ»ÎÏ¯¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡¦¤ê¤ó¤·¤í¤¦¡Ë£²£°£°£³Ç¯£··î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£²ºÐ¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Êá¼ê¡£¹âÃÎ¾¦¡¢»Í¹ñ£É£Ì£ð¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®£²°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£µÇ¯£´·î£±£¹Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¹ÅçÀï¤Ç£²·³¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¡£Æ±£²£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç½é°ÂÂÇ¡£