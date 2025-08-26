ºå¿À¡ÈÂÇÅÀ£³Ï¢Ã±¡Éº´Æ£µ±¡õ¿¹²¼¡õÂç»³¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥ê¥ª£³°Ì¤Þ¤ÇÆÈÀê¡ªÍ×°ø¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¿ô¡×Áý²Ã¤Ë¥Á¥«¥Ê¥«¥³¥ó¥Ó¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ
¡¡ºå¿À¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¤¬¡¢¥»³¦½é¤Î¡ÖÂÇÅÀ£³Ï¢Ã±¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î£³¿Í¤Ï£²£µÆü¸½ºß¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ¿ô£³°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±°ìµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¬¥·¡¼¥º¥óÂÇÅÀ£³·æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå£³ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¡£¸×¤Î¼çË¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿¹Âçº´¡×¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤ÏÂÇÅÀ¤ò£·£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³£²ËÜÎÝÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²°Ì¤Ç£·£±ÂÇÅÀ¤Î¿¹²¼¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Þ¤Çº´Æ£µ±¤È¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦ÂÇËÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç»³¤â£µ£·ÂÇÅÀ¤Ç¡¢£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼Á¤è¤êÎÌ¡×¤Î¹½Â¤¤À¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÂÇÅÀ¾å°Ì£²¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÊ¿ËÞ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£º´Æ£µ±¤Ï¡¦£²£¶£¹¤Ç¡¢¿¹²¼¤â¡¦£²£µ£´¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤òËþ¤¿¤¹¥»£±£¸Áª¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¦£²£¸£±¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»³¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡¦£³£µ£µ¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â£³¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂÇÅÀ¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸°¤Ï¡¢¹¥µ¡¤Ç¤Î¡ÖÂÇÀÊ¿ô¡×¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÀÊ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢
¡¡¡¿¹²¼¡Ê¿À¡Ë¡¡£±£µ£¶
¡¡¢º´Æ£µ±¡Ê¿À¡Ë£±£´£²
¡¡£Âç»³¡Ê¿À¡Ë¡¡£±£³£°
¡¡¤³¤Á¤é¤âºå¿À¤Î£³¿Í¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸×¤Î¿¹Âçº´¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×£³¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤À¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇÅÀ¤¬Áý¤¨¤ëÈëÌ©¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾å°Ì£²¿Í¤Î£²£´Ç¯¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÀÊ¿ô¤Ï¡¢¿¹²¼£±£µ£µÂÇÀÊ¡¢º´Æ£µ±£±£³£¹ÂÇÀÊ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é´û¤Ëºòµ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¥«¥Ê¥«¥³¥ó¥Ó¤À¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¶áËÜ¤Ï£±£³£µ°ÂÂÇ¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤¬ÍÎÏ¤Ç¡¢ÅðÎÝ¿ô£²£·¤â£±°Ì¤À¡££²ÈÖ¤ÎÃæÌî¤ÏÂÇÎ¨£²°Ì¤Î¡¦£²£¹£´¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»ÃÇ¥È¥Ä¤Î£´£°µ¾ÂÇ¡££²¿Í¤ÎÂÇ·â¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÆÀÅÀ·÷¤ÎÂÇÀÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÂÇÅÀ£³·æÆÈÀê¤Ï¡¢£±£¹£·£¹Ç¯ºåµÞ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È£²£°£±£¹Ç¯À¾Éð¤Î£²µåÃÄ¤·¤«¤Ê¤¤¡££±£¹£¸£µÇ¯ÆüËÜ°ì¤Îºå¿À¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤é¡¢À®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿°Î¶È¤À¡££³´§²¦¥Ð¡¼¥¹¤Ï£±£³£´ÂÇÅÀ¡£³ÝÉÛ²íÇ·£±£°£¸ÂÇÅÀ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ£±£°£±ÂÇÅÀ¤ÈÂ³¤¯¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ð¡¼¥¹¤È³ÝÉÛ¡¢²¬ÅÄ¤Î´Ö¤Ë¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡Êµð¿Í¡Ë£±£±£²ÂÇÅÀ¡¢¥ì¥ª¥ó¡ÊÂçÍÎ¡Ë£±£±£°ÂÇÅÀ¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢²÷µó¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤Ïº£²¬À¿£±£´£·ÂÇÅÀ¡¢¶âËÜÃÎ·û£±£²£µÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥·¡¼¥Ä£¸£µÂÇÅÀ¤Ï¥»£±£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥«¥Ê¥«¤«¤é¿¹Âçº´¤Ø¡Ý¡£À¸¤¨È´¤£µ¿Í½°¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬Íµ¡Åª¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢±ýÇ¯¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡£±£¹£·£¹Ç¯ºåµÞ¡¡²ÃÆ£±Ñ¤¬£±£°£´ÂÇÅÀ¤Ç¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¹ç¤ï¤»£²´§¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö½¨»Ê¡×¤«¤é¡Ö±Ñ»Ê¡×¤È¤·¤¿²þÌ¾¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£±¦¤Î¶¯ÂÇ¼ÔÅçÃ«¶âÆó£±£°£²ÂÇÅÀ¡¢¥Þ¥ë¥«¡¼¥Î£¹£·ÅÀ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£²£°£±£¹Ç¯À¾Éð¡¡£±£²£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿ÃæÂ¼¹äÌé¤¬¡¢¼«¿È£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ë¡£»³ÀîÊæ¹â£±£²£°ÂÇÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹Í§ºÈ¤â£±£°£µÂÇÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Â¾¤Î£²´§¤Ç¤Ï¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤Ï¡¢£¹£²Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥Ï¥¦¥¨¥ë£³£¸ËÜ¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¤ÈÃÓ»³Î´´²¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£³£°ËÜ¤Ç£³°Ì¤Þ¤Ç¤òÀê¤á¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ç¤Ï£´£±Ç¯µð¿Í¤¬Àî¾åÅ¯¼£¡¥£³£±£°¡¢ÇòÀÐÉÒÃË¡¥£²£¶£·¡¢ÃæÅç¼£¹¯¡¥£²£µ£µ¤Ç£³·æ¡£¤Þ¤¿£¶£°Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÂÇÀþ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÂçËè¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬±ÝËÜ´îÈ¬¡¥£³£´£´¡¢ÅÄµÜ¸¬¼¡Ïº¡¥£³£±£·¡¢»³ÆâÏÂ¹°¡¥£³£±£³¤È£³°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£