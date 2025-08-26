¡Ö·Ù»¡½ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô¤«¤é¾®ÀéÃ«»Ô¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌµÄÂ¾è¼Ö¡¡Ìó9500±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË(66)¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤«¤é¾®ÀéÃ«»ÔÆâ¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤òÌµÄÂ¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¡ÊÌµÄÂ¾è¼Ö¡Ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË(66)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï25Æü¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤«¤é¾®ÀéÃ«»ÔÆâ¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾è¼ÖÎÁ¶â¡Ê9500±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¡Ö¾®ÀéÃ«¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö·Ù»¡½ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ÀéÃ«½ð¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÛ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£