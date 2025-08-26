¡Ú¿·ÂÎÁà¡Û¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥ê¥Ü¥ó¤Ç¶ä¡¡ÃÄÂÎÁí¹ç¤ËÂ³¤¯É½¾´Âæ¤âÎëÌÚ¼ç¾ÎÞ¡ÖÍî²¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¡þ¿·ÂÎÁà¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡Ë
¡¡¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¤ÏÍ½Áª3°ÌÄÌ²á¤Î¥ê¥Ü¥ó¡ÊÎëÌÚ¡¢°ðÌÚ¡¢ÅÄ¸ý¡¢À¾ËÜ¡¢»°¹¥¡Ë¤Ç26.650ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½éÀ©ÇÆ¤·¤¿23Æü¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¤ËÂ³¤¯É½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤Î27.550ÅÀ¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¡ÊÎëÌÚ¡¢°ðÌÚ¡¢ÅÄ¸ý¡¢À¾ËÜ¡¢²ÖÂ¼¡Ë¤Ï27.350ÅÀ¤Î5°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢¶ä¿§¤Î¥á¥À¥ë¤Ç´î¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀ¾ËÜ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤Ç¼º¤¤¤«¤±¤¿¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºÆ·ú¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡8¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¡£¡ÖÅç±´¡×¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÊü¤ê¾å¤²¤¿¼ê¶ñ¤ò¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤ë¥ß¥¹¤¬¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤¿¡£25ºÐ¤ÎÎëÌÚ¼ç¾¤Ï¡ÖÍî²¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶â¤ò³Í¤ì¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤òÂ¥¤¹Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ðÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¡£3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Î²Æ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£