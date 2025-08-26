ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡¥«¡¼¥É½éÀï¾¡¤Ã¤Æ£²£·Æü¥×¥í½éÀèÈ¯¡¦ÁáÀî¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡¡£²´§ºÍÌÚ¤Ë»É·ã¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢£Ó£Ç£Ì¤ÇÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥°£²´§¤ÎºÍÌÚ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¹¥Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç£±£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£´¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£Â¼¾å¤Î£±£°¾¡¤ÈÆ±£±¡¦£¹£±¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ±£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¡ÖºÍÌÚ·¯¤¬Á´Éô¼è¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£²¿¤È¤«¼«Ê¬¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡´°Éõ¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ£±£¶Æü¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤«¤é¡¢Ãæ£¹Æü¤Ç¸åÈ¾Àï½é¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¡££²£·Æü¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁáÀî¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ì¤ÐÁáÀîÅª¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥àÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤Þ¤º½éÀï¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍÍø¤ÊÎ®¤ì¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¡Öµå¾ì¤Ï¶¹¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°ÕÍß¡£¤¤Ã¤Á¤ê¤È£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎºÍÌÚ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£