ºå¿À°éÀ®£³°Ì¡¦ÁáÀî¤¬£²£·Æü¥×¥í½éÀèÈ¯¡Ö³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¡×µåÃÄ½é¤Î°éÀ®Åê¼êÀèÈ¯¡¡¥Ü¡¼¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø
¡¡£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤¹¤ëºå¿À¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢½é¾¡Íø¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢£Ó£Ç£Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤«¤é½é¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬²¸ÊÖ¤·¤Î½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£±·³ÀèÈ¯¿Ø¤È¤ÎÎý½¬Ãæ¤â¡¢ÁáÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡££²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¹¥Åê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£··î£±£³Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£±£¶Æü¤Ë¥×¥í½é¤Î£±·³¾º³Ê¡£Æ±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Î¶å²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢¥Ü¡¼¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¡È¥Û¥í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤â£±·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢º¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£À©µå¤âµå¤Î¶¯¤µ¤Î°ÂÄê´¶¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×¡££²£±Æü¤Ë£²·³¹ß³Ê¸å¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£´²ó£²¼ºÅÀ¤Ç£¶£³µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Ãæ£´Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÈÀï¤¦½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¹Å¼°¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹â¹»¤Ö¤ê¡£¤¿¤Ö¤ó£±£´£°¥¥í°Ê¾å¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ê¤É¸ÅÁã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±£¶¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤´¤¤¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡££±¾¡ÌÜ¤ØÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡¢¡ºå¿À°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤Î£±·³ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡¡ºå¿À¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤¬£±·³¸ø¼°Àï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£²£°£±£°Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÅçËÜ¹ÀÌé¤¬£±£µÇ¯£´·î£²Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢£±£·Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÀÐ°æ¾´õ¤¬£²£°Ç¯£±£°·î£·Æü¡¦¹ÅçÀï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÈ¯¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î´äÅÄ¾µ®¤Ï£Ä£å£Î£Á°ÜÀÒ¸å¤Î£²£µÇ¯£¶·î£²£°Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£³»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ·Ñ¤®¡£
¡¡¢¡ÁáÀî¡¡ÂÀµ®¡Ê¤Ï¤ä¤«¤ï¡¦¤À¤¤¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£±£²·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£µºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ËÌ³¤Æ»ÂçËã¡¢¾®Ã®¾¦Âç¡¢¥¦¥¤¥óËÌ¹Åç¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯ÅÙ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£µÇ¯£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÏÆ±Ç¯£··î£±£¶Æü¡¦ÃæÆüÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£