8月26日(火)の「相談食堂」は、背筋も凍る恐怖の怪人が相談所に出る「こわ～い相談」。夏の終わりを吹き飛ばす恐怖の相談所を展開する。
¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡£¤ä¤Ê¤»¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¸åÌÈÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡É¤Î¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ö¸ÎÊª·ï¤Ë½»¤ß¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÈäÏª¤¹¤ë·ÝÉ÷¤Ç³èÌöÃæ¡£¤½¤ó¤Ê¾¾¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¡È¥·¥Á¥Ë¥ó¥ß¥µ¥¡É¤È¤¤¤¦ÍÅ²øÅÁ¾µ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¸Å¤¯¤«¤é£·¿Í¤ÎË´Îî½¸ÃÄ¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎË´Îî¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÍÅ²ø¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¤Ù¤¯³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¤ËÆþ¤ê¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÈÁêÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤Ï¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
〈シチニンミサ〉の謎を追い、土地の歴史に詳しい地元の老舗企業の社長を訪問。早く話を聞きたいところだが、鶏をふるまってくれた。さらには、今ハマっている特技を披露し、歓迎してくれる社長。ようやく、〈シチニンミサ〉について教えてくれた社長が語る恐怖の祟り神の言い伝えとは?
¤µ¤é¤Ë¡¢ã®¤ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸µ¾ÃËÉ»Î¤ÎÃËÀ¤ÈÁø¶ø¡£¡Ö£¶£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¿Í¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤À¤¹ÃËÀ¡£¡È¥·¥Á¥Ë¥ó¥ß¥µ¥¡É¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÃÎ¤ë¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£µÜ»Ê¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡È¥·¥Á¥Ë¥ó¥ß¥µ¥¡É¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾¸¶¤â¡Ö¥¹¥´¥¤¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ëµÜ»Ê¤µ¤ó¤Î¡ÈËÜÅö¤Ë¥³¥ï¤¤ÏÃ¡É¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
この日はほかにも、たけし軍団一の武闘派で最凶の男と言われるつまみ枝豆が、全国有数の枝豆の産地・新潟県長岡市へ。枝豆畑に埋まってほしいと打診するディレクターと枝豆がガチ揉め! 〈アウトレイジ〉な事態に…!?
MCダレノガレ明美の「相談食堂」(ABC テレビ)は毎週火曜よる11時17分放送。26日(火)は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。