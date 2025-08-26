¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡³³¤Ã±ï¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡¡ÀÐÀî¼ç¾¡Ö¤â¤Ã¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤ò¡×
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè4Æü¡¡ÆüËÜ3¡½2¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Û¤«¡Ë
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò3¡½2¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡á¥Î¥Ð¥é¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò0¡½2¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï32¥Á¡¼¥à¤ò8ÁÈ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¡£³ÆÁÈ2°Ì¤Þ¤Ç¤Î16¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£¤¢¤¹27Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥¹¤ÏÀÐÀî¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Íî¤È¤»¤ÐÇÔÀï¤¬·è¤Þ¤ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥»¥Ã¥È¡£¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À25¡½24¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÀÚ¤ë¡×¤È¸åÊý¤«¤é¤ÎÆñ¤·¤¤2ÃÊ¥È¥¹¤òÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤òÆüËÜ¤Ë¤¿¤°¤ê´ó¤»¡¢µÕÅ¾¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Î»þ¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½øÈ×¤ÏÁê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·üÌ¿¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë25ºÐ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë¡£Á°²ó22Ç¯Âç²ñ¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£2Ç¯Á°¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë74¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡Á7·î¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ4°Ì¡£ÌÜÉ¸¤Î¥á¥À¥ë¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤º²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö1¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼êÊü¤·¤Ë¾¡Íø¤ò´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¶¯¹ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡£Íê¤ì¤ë¼ç¾¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£