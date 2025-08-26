¡ÚÎ¦¾å¡ÛÃË»Ò400M¤Îº´Æ£É÷²í¡¡¡Ö¼º³Ê¡×¼è¤ê¾Ã¤·¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ËÄûÀµ¡¡¶¥µ»µ¬Äê¤Î²ò¼á¤Ë¸í¤ê
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï25Æü¡¢7·î6Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Î¶¥µ»·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´Æ£É÷²í¡Ê29¡á¥ß¥º¥Î¡Ë¤Î¼º³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢45ÉÃ28¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ËÄûÀµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÎëÌÚ°ì¹°¶¥µ»±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Î·è¾¡µÏ¿¤ÎÄûÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊºßÇ¤¡Ë11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âµ²±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤òÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢º´Æ£¤¬Âè2¶ÊÁöÏ©¤Ç¡Ö1Êâ¡¢´°Á´¤ËÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢½êÂ°¤Î¥ß¥º¥Î¤¬¹³µÄ¡¢¾åÁÊ¤¹¤ë¤âÈ½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥º¥Î¤¬Æ±Ï¢ÌÁ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¡ÊWA¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¶¥µ»µ¬Äê¤Î²ò¼á¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2ÅÙÌÜ¤Î¹³µÄ¡¢¾åÁÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÃå½çÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄûÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢º´Æ£¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¾å¾º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¸½ºß¤Ï9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½Ð¾ì·÷³°¤À¤¬¡¢Â¾¹ñÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ê¤ê¹þ¤ß½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢27Æü¤ÎWA¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£