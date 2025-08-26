¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥ÈÌî¸ý·ò»á¤ÎÌ¼¡¦³¨»Ò¤µ¤ó¡¡¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜ¤ÏÄÌ²áÅÀ¡×
¡¡¡ÖÂè58²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2026¡×¤ÎÅìÆüËÜÃÏ¶èÂç²ñ¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½ñÎà¤ÈÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿24¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·ÄÂçÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô3Ç¯¤ÎÌî¸ý³¨»Ò¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡¢ÁáÂç¿Í´Ö²Ê³ØÉô2Ç¯¤ÎÀµÌÚÍ³Í¥¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤é7¿Í¤¬ÍèÇ¯1·î¤Î¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¡Ê52¡Ë¡£³¨»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£»³¤äÅÐ»³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Äº¾å¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Î»³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹â¤¤Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£