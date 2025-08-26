¹ÎÍ¤¬½éÀïÇÔÂà¡¡ÁáÂç³Ø±¡¤Ê¤É8¶¯¤Ø¡¡Á´¹ñ¹â¹»Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢
¡¡Âè70²óÁ´¹ñ¹â¹»Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï25Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥íµå¾ì¤Ê¤É¤Ç1²óÀï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬Ë½ÎÏÌäÂê¤ò½ä¤ê²Æ¤Î¹Ã»Ò±à³«Ëë¸å¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¡ÊÀ¾Ãæ¹ñ¡¦¹Åç¡Ë¤Ï¡¢»°±º³Ø±ñ¡ÊÆî´ØÅì¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë0¡½1¤ÇÀËÇÔ¡£Åì¶å½£Î¶Ã«¡ÊËÌÉô¶å½£¡¦ÂçÊ¬¡Ë¤Ï¡¢1»î¹çºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·20¡½2¤ÇËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç¹â¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯½àÍ¥¾¡¤Î¤¢¤Ù¤ÎæÆ³Ø¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï¾¾¾¦³Ø±à(ËÌ¿®±Û¡¦Ä¹Ìî)¤Ë2¡½0¤Ç¡¢ÁáÂç³Ø±¡¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÏÅ·Íý(ÆàÎÉ)¤Ë3¡½2¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤Á¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£