¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬¥é¡¼¥¸¥ç¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¥µ¥ó¥»¥È¤ÎÀèÀ©PKÃÆ¤ò¼é¤êÈ´¤¯
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏÁ°Àá¡¢2035Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£Ï¢¾¡¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¡¢15Æü¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò3¡Ý1¤Ç²¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢21Æü¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡ËÍ½Áª¤Î¥Í¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥í¥É¥Ê¡Ê¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡Ë¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ë¤â1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Ãæ3Æü¤Ç¤³¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬²¡¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤â¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤«ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏN¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï66Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥°¥ó¥Ð¥¦¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Î·ë²Ì¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥»¥È¤¬¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òÄÀ¤á¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬1¡Ý0¤Ç¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¼¡Àá¡¢31Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï28Æü¤Ë¥Í¥Þ¥ó¥Õ¥í¥É¥Ê¤È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤òÀï¤¤¡¢31Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÂè3Àá¤òÀï¤¦¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡¡1¡Ý0¡¡¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡66Ê¬¡¡¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¡ÊPK¡¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë
